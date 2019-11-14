Cách trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới mới lạ nhưng cực chuẩn truyền thống

Xã hội ngày càng phát triển, các nghi thức cưới hỏi dù đã được lược bớt nhưng các phong tục, nhất là hình ảnh trang trí bàn thờ gia tiên đều được giữ nguyên vẹn vì nó là văn hóa, là cội nguồn truyền thống của dân tộc Việt.

Trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới để dâng lễ lên ông bà tổ tiên là nghi thức trang nghiêm nhất trong ngày quan trọng nhất của đời người để báo cáo hỷ sự với bề trên để cầu mong được chứng giám và phù hộ những điều may mắn tốt đẹp đến cho đôi uyên ương trên con đường hôn nhân.

Việt Nam đều cùng một truyền thống làm lễ gia tiên. Tuy nhiên ở mỗi vùng miền có một văn hóa khác nhau, do đó cách trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới cũng có đặc trưng khác nhau một chút. Điều đó nói lên một phần hoàn cảnh sống từ xưa để lại cũng như thẩm mỹ mỗi nơi có một nét đẹp riêng, chúng ta cùng khám phá nhé!

Và một xu hướng nổi lên những năm gần đây là tự trang trí bàn thờ gia tiên, bởi điều này vừa thể hiện sự mới lạ tạo dấu ấn riêng cho cô dâu chú rể mà còn tiết kiệm được chi phí. Bàn thờ gia tiên là bộ mặt của cả gia đình, thế nên từng chi tiết đều không thể sơ sài. Điểm qua hướng dẫn sau đây để trang hoàng cho bàn thờ gia tiên của mình thật trang nhã và tôn nghiêm nhé!

Mẫu trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới

Trang trí bàn thờ gia tiên đám cưới của miền Bắc

Đối với cách trang trí trên bàn thờ gia tiên của người miền Bắc gồm có tấm vải đỏ phủ lên bàn thờ cùng những câu đối như: “Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê” và một mâm ngũ quả, bình hoa tươi (thường là hoa lay ơn), một con gà mổ moi và một đĩa xôi gấc đỏ. Có nơi trên bàn thờ có 1 mâm ngũ quả kết thành long phụng để thêm phần trang nghiêm.

Trang trí bàn thờ gia tiên tiệc cưới miền Trung

Về cách trang trí bàn thờ gia tiên tiệc cưới miền Trung thì có phần đơn giản hơn miền Bắc và miền Nam nhưng rất chu đáo và đầy đủ, bao gồm có trầu cau, nến tơ hồng, rượu trà, bánh phu thê. Một vài trường hợp sẽ mang bánh kem, bánh dẻo thêm vào mâm lễ.

Cách trang trí bàn thờ phật và gia tiên miền Nam

Miền Nam có phong tục coi trọng yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn các vùng khác. Hầu hết gần đây các gia đình dùng bàn thờ giả đặt tại phòng khách cho thoáng đãng nhưng vẫn đảm bảo sự tôn nghiêm. Vẫn có phông đỏ, chữ hỷ, cặp câu đối, lư đồng, một bình hoa lớn trên bàn thờ và mâm quả hình long phụng.

Trang trí bàn thờ gia tiên theo phong cách hiện đại

Còn có thêm cặp đèn cầy khắc hình long phụng. Theo tục lệ thì nhà trai sẽ chuẩn bị cặp đèn cầy trong mâm tráp sính lễ và nhà gái chuẩn bị chân nến, sẽ thắp lên trong ngày đón dâu. Đối với Phật giáo thì sử dụng đèn cầy màu đỏ, còn Thiên Chúa giáo thì thay bằng đèn cầy màu hồng.

Năm 2019 ưa chuộng bàn thờ gia tiên theo sắc đỏ truyền thống và voan xếp ly tự nhiên. Hai mẫu trang trí bàn thờ gia tiên này như sau, bạn có thể tham khảo để hình dung tự trang trí cho ngày cưới của mình.

Bàn thờ gia tiên theo phông nền nhung đỏ truyền thống

Trang trí bàn thờ gia tiên theo phông nền nhung đỏ truyền thống

- Phông nền vải nhung đỏ song hỷ được trang trí thêm chữ song hỷ.

- Khăn trải bàn thờ vải nhung đỏ nổi lên chữ Trăm năm hạnh phúc màu vàng.

- Trên bàn thờ có để bộ lư hương, rồng phụng trái cây hoặc bình hoa được cắm cao đẹp từ nhiều loại hoa khác nhau.

- Cách mặt bàn thờ, nhà gái thường đặt 1 cái bàn vừa gọn để đặt mâm quả lễ vật từ nhà trai.

Bàn thờ gia tiên theo phông nền voan xếp ly tự nhiên

Trang trí bàn thờ gia tiên theo phông nền voan xếp ly tự nhiên

- Phông nền vải xếp ly màu trắng hồng.

- Trên nền phông được trang trí thêm các cụm hoa tươi, hoa vải, chính giữa nền đặt chữ song hỷ, hai bên chữ song hỷ có thể đặt các câu liễn.

- Khăn trải bàn thờ cũng đi cùng tông đồng bộ với nền phông bàn thờ, mặt bàn màu trắng thẳng và xung quanh mặt bằng là vải rũ được nhấn ren xếp lớp.

- Trên bàn thờ có thể để bộ lư hương, rồng phụng trái cây hoặc bình hoa.

- Cách mặt bàn thờ, nhà gái thường đặt 1 cái bàn vừa gọn để đặt mâm quả lễ vật từ nhà trai.

- Bàn thờ gia tiên theo phông nền voan thẳng hiện đại và được trang trí bằng dây voan, hoa vải, câu đối tạo nên sự trang trọng, chỉnh chu của buổi lễ cưới hỏi.

Mẫu trang trí bàn thờ gia tiên chuẩn

Dù cho qua bao đời vật đổi sao dời thì nét đẹp riêng của người Việt trong ngày lễ ăn hỏi vẫn tiếp tục được thế hệ sau lưu giữ và truyền bá cho con cháu. Dù cho mỗi vùng miền có điểm khác nhau về cách trang trí bàn thờ gia tiên đám hỏi cưới nhưng đều cùng một mục đích là bày tỏ lòng thành kính đến với bề trên, ông bà tổ tiên. Khi tự trang trí bàn thờ gia tiên thì các điều sau đây không thể thiếu sót, các bạn lưu ý nhé!

Lư đồng và bát hương

Lư đồng và bát hương là cặp đôi không thể thiếu để trang trí bàn thờ gia tiên ngày ăn hỏi. Có thể đặt ở phòng thờ hoặc bàn thờ giả tượng trưng theo phong tục miền Nam.

Nhang, đèn và nến

Theo lễ ăn hỏi ngày xưa thì nến tơ hồng sẽ do nhà trai chuẩn bị mang đến trong mâm lễ và nhà gái thì chuẩn bị chân nến. Nến sẽ được thắp lên khi thực hiện nghi thức. Đôi nến có thể là màu đỏ hoặc hồng tùy theo tôn giáo và khắc hình long phụng. Hiện nay có một số gia đình ưa chuộng dùng đèn dầu hoặc điện thay cho nến.

Chữ hỷ và câu đối

Chữ Hỷ thường là câu quen thuộc: “Chúc mừng hai họ, trăm năm hạnh phúc” hay “Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê”. Chữ Hỷ mang màu sắc chủ đạo cho ngày trọng đại, tăng thêm tính trang trọng.

Hoa tươi

Nhất định phải có một bình hoa tươi khi tự trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới, tuyệt đối không dùng hoa khô, hoa giả. Lọ hoa thể hiện lòng tôn kính của con cháu với ông bà và cũng mang màu sắc thẩm mỹ cho bàn thờ gia tiên.

Hầu hết mọi người dùng hoa lay ơn, hoa hồng và những hoa có màu trắng, vàng hoặc đỏ tượng trưng cho màu sắc tươi sáng và hạnh phúc trong ngày vui. Không bài trí hoa màu tối hoặc những hoa thể hiện cho sự tang thương, buồn bã như hoa vạn thọ, hoa phù dung, hoa lài, hoa ly… Màu sắc cần sự hài hòa, không nên dùng quá nhiều màu, thường chọn một tông màu phù hợp với màu sắc bài trí xung quanh.

Khi chọn hoa không chỉ lưu ý hoa gì, màu sắc gì phù hợp mà độ nở cũng rất quan trọng. Khi chọn thì nên lấy những bông hoa cuống còn tươi, ít rụng cánh. Bí quyết để hoa tươi lâu hơn là cho một viên aspirin vào nước trong bình hoa.

Hơn nữa, khi trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới, cần lưu ý đến sự cân đối của bình hoa. 2 bình hoa thường được đặt đối xứng nhau và có số lượng chẵn tượng trưng cho ý nghĩa “Xứng đôi vừa lứa”, “Có đôi có cặp”.

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- Cách cắm hoa bàn thờ gia tiên ngày cưới chuẩn phong tục người Việt

Dù đơn giản hay cầu kỳ thì bộ trang trí đèn cầy, lư hương, hoa, đèn cầy, chữ Hỷ vẫn được lưu giữ qua các thế hệ trong ngày cưới

Mỗi chi tiết nhỏ khi trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới đều rất ý nghĩa, ngay cả cắm hoa cũng vậy, hướng của hoa nên hướng về một mặt hoặc xoay tròn bốn mặt và không đặt bình quá lớn vì sẽ che tầm mắt. Hãy chuẩn bị cho mình một bàn thờ gia tiên thật đẹp và chuẩn để ngày cưới diễn ra thật chỉnh chu các cô dâu, chú rể nhé!