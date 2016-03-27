40 câu nói hàn gắn trái tim tan vỡ

2. Hãy tự cho mình một chút thức uống ngon, một ít son trên môi, và kéo bản thân bạn lại gần chính bạn – Elizabeth Taylor

1. Cách tốt nhất để hàn gắn một trái tim tan vỡ là thời gian và một cô bạn gái – Gwyneth Paltrow

3. Nếu ai đó làm tim bạn tan vỡ, hãy đấm vào mặt họ, chỉ vào mặt họ thôi. Rồi đi mua ít kem ngọt ngào để an ủi… mình - Frank Ocean

4. Kiên nhẫn là chìa khóa để vượt qua đau đớn khi chia tay – Drake

5. Đừng bao giờ cho phép ai là ưu tiên của bạn khi bạn chỉ là dự bị của họ - Mark Twain

6. Đừng khóc khi mặt trời ra đi, bởi vì nước mắt sẽ khiến bạn không còn nhìn thấy các vì sao – Violeta Para

7. Tôi nhớ nụ cười của anh, nhưng tôi thậm chí nhớ nụ cười của tôi nhiều hơn thế - Kid Cudi

8. Đừng lo lắng, một ngày nào đó, sẽ có người đàn ông làm tan chảy môi em, thay vì làm tan chảy mascara – Sum Nan

9. Anh ấy đã lấy đi mọi thứ giá trị nhất trong tôi, là để nhường chỗ cho những thứ tốt hơn sẽ đến với tôi – Coco J. Ginger

10. Anh ấy yêu tôi, anh ấy đã từng yêu tôi, nhưng giờ thì không hề nữa – Donna Lynn Hope

11. Đừng cho phép ai không xứng đáng sức manh để điều khiển suy nghĩ của bạn. Nếu họ không thấy họ xứng đáng với thời gian của bạn, tại sao bạn lại lãng phí thời gian của bạn? – Kahil Gibran

12. Tan vỡ là đau, nhưng đánh mất ai đó không tôn trọng và trân trọng bạn, thực tế là được, chứ không phải mất – K. Fields

13. Đôi khi, người mà bạn ngã vào chưa hẳn là người sẵn sàng đỡ bạn – Vô danh

14. Lỗi lầm lớn nhất tôi từng làm với cuộc đời tôi là để cho ai đó ở quá lâu trong cuộc sống của tôi hơn là họ xứng đáng được vậy – Erik Grosset

15. Hãy nhớ, bạn không thể nhìn thấy điều gì ở phía trước nếu bạn cứ ngoái nhìn những thứ (đã) ở phía sau bạn – Vô danh

16. Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời bạn nếu bạn cứ đọc đi đọc lại một chương cũ – Micheal McMillan

17. Hãy đủ mạnh mẽ để ra đi và kiên nhẫn đủ để chờ đợi những gì xứng đáng với bạn – Vô danh

18. Cuộc đời không phải chỉ là chờ cơn bão qua đi, mà là học cách khiêu vũ trong mưa – Vivian Greene

19. Quá khứ chỉ là một câu chuyện, và một khi bạn nhận ra được điều này, thì nó mới có thể không có quyền năng với bạn – Chuck Pahlaniuk

20. Hãy tôn trọng bản thân một cách đủ để bạn ra đi khỏi những thứ không thuộc về bạn, không làm bạn mạnh mẽ và hạnh phúc – Robert Tew

21. Có một cách để bạn trừng phạt bản thân, đó là cứ đắm mình quanh quẩn trong quá khứ - Wayne Dyer

22. Ngưng làm người tù của quá khứ. Hãy làm kiến trúc sư của tương lai – Robbin Sarma

23. Tôi có thể tiếp tục yêu người cũ, lấy làm mừng vì cuộc chia tay tồi tệ, không bao giờ ước những điều không may cho họ. Bởi vì, sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, sức lực và lòng tốt của tôi cho việc căm ghét họ, hơn là mong họ được tốt hơn – Ashley Greene

24. Ra đi là rất khó làm, nhưng ở lại còn khó hơn. Sức mạnh của bạn không nằm ở sự nắm giữ mà chính là sự buông bỏ - Dwight D. Eisenhower

25. Đừng khóc vì nó đã tan vỡ, hãy mỉm cười vì điều đó đã xảy ra - Dr. Seuss

26. Một khi bạn nhận ra bạn xứng đáng được tốt hơn, đó là quyết định tốt hơn bao giờ hết

27. Mọi thứ kết thúc là bởi vì những thứ khác đã sẵn sàng để khởi đầu

28. Tan vỡ là một “giải pháp” tự nhiên để bạn có được những điều bạn muốn có trong đời – Usher

29. Tôi tưởng tôi đã mất một thứ vào mùa hè vừa qua, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, tôi không bao giờ cần đến nó cả - Nicole Christie

30. Một kinh nghiệm yêu đương cũ tệ hại không nên là lý do để sợ hãi một mối quan hệ mới – Anne Hathaway

31. Anh có thể giữ tình yêu ấy cho anh, còn tôi sẽ giữ lòng tự trọng của tôi – Amit Kalantri

32. Đôi khi, thứ bạn nhớ tha thiết, là kỷ niệm, chứ không phải là người ấy – Maria Beaulieu

33. Không có mối quan hệ nào mà làm lãng phí thời gian của bạn cả. Nếu nó không mang cho bạn thứ bạn muốn, nó sẽ dạy bạn về thứ gì bạn không muốn có – Vô danh

34. Tôi thường hy vọng anh sẽ mang đến cho tôi những bó hoa. Nhưng giờ thì tôi tự trồng hoa của mình – Rachel Wolchin

35. Đừng bao giờ sợ sự đổ vỡ, bởi vì nó là cơ hội để xây đắp bản thân.

36. Nếu ai đó làm bạn tổn thương, hãy khóc (đủ bằng) một dòng sông, xây một cây cầu, rồi bước qua nó – Vô danh

37. Thần Cupid (thần tình yêu) nên tự bắn mình một phát với chính mũi tên của ông ta và rồi cảm nhận nó ra sao – Vô danh

38. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người cũ, tôi thường tự hỏi “phải chăng là tôi đã say xỉn khi bước vào mối quan hệ đó?” – Vô danh

39. Nếu một người thường xuyên làm bạn thấy không hạnh phúc, hãy can đảm để “con người” bạn ra đi. Ký ức của bạn vẫn tiếp tục sống, nhưng chỉ có bạn và thời gian của bạn thì nên ra đi – Vô danh

40. Cảm xúc đã làm bạn tan vỡ, đôi lúc chính là thứ duy nhất có thể hàn gắn trái tim bạn – Nicholas Sparks