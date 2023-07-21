Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Dần có Chính Tài nâng đỡ nên công việc suôn sẻ hơn mọi ngày. Đặc biệt là những bạn làm trong ngân hàng, kế toán, thủ quỹ hoặc có doanh nghiệp, cửa hàng riêng do mình quản lý. Tuy nhiên đừng cẩu thả kẻo vướng vào sai sót đáng tiếc.

Vận tình cảm may mắn nên những đôi đang có chiến tranh lạnh sẽ giảng hòa ngay hôm nay. Ngoài ra nhiều người còn có hẹn với bạn bè, người thân hoặc đón người quen tới thăm nhà, cực kỳ vui vẻ và phấn chấn.

Đường tài lộc cũng thu về nhiều thắng lợi, tiền lương hoặc tiền trợ cấp sẽ được thanh toán đầy đủ. Con giáp này chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng dòm ngó tới chuyện của người khác thì tiền tài mới phát triển tốt.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất sẽ đón những điều may mắn trong 3 ngày liên tiếp (từ 23/7-26/7).

Con giáp này trung thành và dũng cảm, sẽ luôn duy trì thái độ tích cực để đối mặt với nhiều thử thách khác nhau.

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 23/7-26/7), con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người sẽ cho họ sự chỉ dẫn và giúp đỡ quý báu.

Quý nhân của họ có thể là một người lớn tuổi, một người bạn hoặc một ông chủ. Nhờ được quý nhân dìu dắt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tích lũy tài sản.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Bản mệnh có sự yêu thích và tinh thần hăng hái trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp. Đối với người tuổi Tỵ mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Với bản mệnh, tiền bạc không còn là nỗi lo bởi con giáp này đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy người tuổi Tỵ đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tị độc thân đang ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu. Hãy cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu, lúc đó tính đến chuyện tiến xa hơn cũng chưa muộn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.