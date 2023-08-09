3 ngày liên tiếp (27/8-30/8), 3 con giáp này sẽ thành công ở mọi mặt, nhà cửa xe cộ một thứ cũng không thiếu, may mắn ập tới nhanh chóng

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ được giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong ngày thứ 2. Hãy cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đó chính là bước đệm giúp bạn thăng tiến.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng mối quan hệ vợ chồng của bản mệnh lại thường xuyên lục đục. Bạn thường đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời nửa kia, khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này tìm được hướng đi mới để phát huy thế mạnh của mình, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi nhanh chóng hơn hẳn. bạn nhìn được điều mà đối thủ không nhìn thấy nên việc trở thành người dẫn đầu xu hướng là đương nhiên.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất mang tính cách trung thành và chân thật. Họ là những người bạn đáng tin cậy và luôn giữ lời hứa.

Họ có tính kiên nhẫn và kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu và giải quyết vấn đề. Họ không dễ bỏ cuộc và luôn cố gắng đối mặt với khó khăn.

Người tuổi Tuất có trí tuệ sắc sảo và tư duy sáng tạo. Họ thường có những ý tưởng độc đáo và khả năng giải quyết vấn đề một cách thông minh.

3 ngày liên tiếp (27/8-30/8), người tuổi Tuất sẽ không phải lo lắng về chuyện kiếm tiền. Năm nay là khoảng thời con giáp này có tài lộc tốt, lại có thêm quý nhân phù trợ.

Nửa đầu năm tuy có nhiều thăng trầm nhưng đến cuối năm, nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên vạn sự với Tuất đều hanh thông, tài lộc dồi dào.

Nhân viên văn phòng có thể có cơ hội tăng lương do thành tích công việc tốt. Doanh nhân làm việc chăm chỉ sẽ có cơ hội thu về nhiều của cải trong thời gian ngắn.

Lúc này, Tuất chớ nên công khai khoe khoang với người khác. Dù sao biết người biết mặt, không biết lòng, rất có thể chính lời nói vội vàng khiến họ chuốc họa vào thân.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ túc trí đa mưu, thông minh và hoạt bát. Họ có nhiều tài lẻ và là người nhiều tham vọng. Người tuổi này hợp làm chủ hơn là làm thuê, họ không thích bị người khác dẫn dắt.

Con giáp này sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Với thực lực của bản thân, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc.

3 ngày liên tiếp (27/8-30/8), con giáp tuổi Tỵ có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc. Con giáp tuổi Tỵ làm việc nỗ lực, có thể chuyển bại thành thắng, tạo ra sự thay đổi lớn trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo