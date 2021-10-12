Yên Bái nỗ lực tìm kiếm 2 người bị mưa lũ cuốn trôi mất tích, trong đó có cháu bé 2 tuổi

Xã hội 12/10/2021 08:43

Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang tích cực tìm kiếm 2 người dân ở huyện Trạm Tấu bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 11/10, ông Trớ A Sinh - Phó chủ tịch UBND xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng chức năng của xã đang tích cực tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo ông Sinh, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa đông bắc, những ngày qua, trên địa bàn có mưa to đến rất to gây ra lũ lớn trên các suối.

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Mưa lớn gây ngập lụt ở Yên Bái - Ảnh: Saostar

Khoảng 7h sáng 11/10, anh Phàng A Pao (28 tuổi, ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) trên đường đi làm, khi đi qua ngầm suối Cang Chi Khúa (ở xã Xà Hồ) thì không may bị trượt chân, lũ cuốn trôi mất tích. 

Trước đó, khoảng 14h40 chiều 10/10, cháu Thào Anh Đ. (2 tuổi, ở xã Xà Hồ), nhà ở sát bờ suối, do gia đình không để ý nên cháu bé bò ra ngoài ngã xuống suối, lũ cuốn trôi mất tích.

"Sau khi nhận được thông tin 2 vụ việc trên, xã đã cử lực lượng đi dọc bờ suối và xuống lòng hồ thủy điện để tìm kiếm nhưng đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân" - ông Sinh thông tin. 

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