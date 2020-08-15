Xúc động lá thư con gái gửi ba đang làm việc trong khu cách ly: ‘Con mong dịch bệnh mau hết để ba về với chúng con’

Xã hội 15/08/2020 11:42

Bức thư con gái gửi cho ba đang làm việc trong khu cách ly khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Được biết, bé gái viết bức thư này đang học lớp 3.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, các cán bộ y tế, công an, quân đội là những người vô cùng vất vả. Có những người phải xa nhà hàng tháng trời để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bức thư con gái gửi ba đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

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Bức thư con gái gửi ba đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, lá thư do bé Lương Nguyễn Ngọc Quý (học lớp 3, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) gửi cho ba là Thượng úy Lương Hưng Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Theo đó, Thượng úy Lộc đang làm công tác phòng chống dịch tại khu cách ly số 4, Trường tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Vì làm nhiệm vụ nên anh không về nhà suốt 1 tháng liền.

Bức thư bé Quý gửi cho ba: “Ba kính yêu của con!

Hơn một tháng rồi ba không về nhà nhỉ. Con nghe mẹ bảo là ba bận công tác phòng chống dịch bệnh không thể về.

Ba ơi con nhớ ba rất nhiều! Ba ở bên đó có khỏe không? Ở nhà mẹ và các con khỏe lắm! Con nhớ lúc ở nhà ba hay chơi trò máy bay với chị em con rất vui mà giờ ba lại đi công tác rồi. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Nhưng không sao, ở nhà con chơi cùng em cũng vui lắm, nên ba đừng lo nhé.

Con xem thời sự trên tivi thấy tình hình dịch bệnh ngày càng căng, ba nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ gìn sức khỏe làm việc ba nhé. Công việc của ba bên khu cách ly đó như thế nào? Có vất vả không ba? Ba hãy chăm sóc cho mọi người tốt nha. Đến lúc hết dịch thì về nhà với chúng con.

Ba yên tâm, chúng con và mẹ luôn ở bên cạnh, cổ vũ tinh thần cho ba. Ba ơi cố lên. Con mong dịch bệnh mau hết để ba về với chúng con. Cho con gửi lời thăm và chúc sức khỏe đến mọi người nơi ba công tác.

Chúng con yêu ba rất nhiều!”.

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Suốt 1 tháng nay, Thượng úy Lộc đã làm việc trong khu cách ly, không được về nhà gặp vợ con - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Thượng úy Lộc trên Infonet, bé Quý viết thư xong gửi thầy cô trong trường rồi nhờ thầy cô khi nào đến khu cách ly thì chuyển cho ba. Nhận được thư, Thượng úy Lộc cũng vô cùng xúc động. 

Hiện bức thư của bé Quý vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận không ngừng.

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Từ khóa:   Covid-19 phòng chống Covid-19 QUảng Nam

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