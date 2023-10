Xôn xao clip 'thầy ông nội' 'lỡ miệng' nhắc một 'nữ tu' 'ẵm con' cho cha ruột xem mặt, sự thật đằng sau là gì?

Mới đây nhất, có thông tin cho rằng, ngoài Diễm My, một cô gái xinh đẹp sinh năm 1997, quê Nha Trang cũng đã xuống tóc và sống ở Tịnh thất bồng lai một thời gian dài.

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) được CĐM vô cùng quan tâm khi liên tiếp xuất hiện nhiều "góc khuất" mới tại cơ sở này.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô gái này từng làm việc ở một khách sạn tại Nha Trang, sau đó gặp gỡ nhóm người tại Thiền am bên bờ vũ trụ và quyết định "xuống tóc" tại đây, sau đó đã đổi tên thành Chơn Ngọc Xuân.

Tuy nhiên mọi thông tin và hình ảnh về cô gái này hầu như rất hiếm hoi. Dù vậy, CĐM bất ngờ 'đào" lại được một đoạn clip về "nữ tu" này và đặt ra nhiều thắc mắc. Cụ thể, đoạn clip được đăng tải hồi tháng 11/2020 trên kênh Youtube "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ". Trong clip, người đàn ông được cho là cha ruột của Ngọc Xuân đã tới Long An thăm Thiền am. Khi đó, ông Lê Tùng Vân ra võng ngồi tiếp, có Ngọc Xuân cùng các chú tiểu khác đứng vây quanh rất vui vẻ.