Xôn xao clip 'thầy ông nội' 'lỡ miệng' nhắc một 'nữ tu' 'ẵm con' cho cha ruột xem mặt, sự thật đằng sau là gì?

Xã hội 04/11/2021 09:08

CĐM bất ngờ 'đào" lại được một đoạn clip về "nữ tu" tên Chơn Ngọc Xuân tại Tịnh thất Bồng Lai và đặt ra nhiều thắc mắc.

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) được CĐM vô cùng quan tâm khi liên tiếp xuất hiện nhiều "góc khuất" mới tại cơ sở này.

Mới đây nhất, có thông tin cho rằng, ngoài Diễm My, một cô gái xinh đẹp sinh năm 1997, quê Nha Trang cũng đã xuống tóc và sống ở Tịnh thất bồng lai một thời gian dài.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô gái này từng làm việc ở một khách sạn tại Nha Trang, sau đó gặp gỡ nhóm người tại Thiền am bên bờ vũ trụ và quyết định "xuống tóc" tại đây, sau đó đã đổi tên thành Chơn Ngọc Xuân.

Tuy nhiên mọi thông tin và hình ảnh về cô gái này hầu như rất hiếm hoi. Dù vậy, CĐM bất ngờ 'đào" lại được một đoạn clip về "nữ tu" này và đặt ra nhiều thắc mắc. Cụ thể, đoạn clip được đăng tải hồi tháng 11/2020 trên kênh Youtube "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ". Trong clip, người đàn ông được cho là cha ruột của Ngọc Xuân đã tới Long An thăm Thiền am. Khi đó, ông Lê Tùng Vân ra võng ngồi tiếp, có Ngọc Xuân cùng các chú tiểu khác đứng vây quanh rất vui vẻ.

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Cha của 'nữ tu' thăm Thiền am - Ảnh cắt từ clip

Sau khi hỏi thăm sức khỏe, ông Vân bất ngời kêu "nữ tu" này ẵm con ra cho cha ruột xem: "Con của con đâu? Ẵm con của con ra đây cho ba con coi?" . Lúc này, cô gái trẻ mới đáp: "Dạ? Dạ ẵm ạ?" và ngay sau đó, cô đi khuất vào phía trong nhà.

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Trong suốt buổi nói chuyện, người được cho là cha ruột của Ngọc Xuân liên tục ẵm bồng các 'chú tiểu' tại đây và tỏ ra rất thân thiết - Ảnh cắt tư clip

Đoạn clip ngay khi được đào lại đã khiến nhiều dân mạng đặt dấu hỏi xoay quanh câu nói của ông Lê Tùng Vân với "nữ tu" này, liệu "đứa trẻ" được chủ Tịnh thất Bồng Lai nhắc tới có mối quan hệ ruột thịt nào với cô gái Chơn Ngọc Xuân hay không?

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Ông Lê Tùng vân trong clip - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nhiều netuizen cũng cho rằng, có lẽ cách gọi "con" được dùng khá phổ biến tại các tỉnh miền Nam, nên việc xưng hô giữa ông Vân và các đứa trẻ trong Thiền Am như vậy không có gì khó hiểu.

Trước vấn đề gây tranh cãi này, "tu sĩ" Nhất Nguyên phản hồi với Pháp luật và Bạn đọc rằng, không có chuyện cô Chơn Ngọc Xuân đã "sinh con, có con" như lời đồn. Đứa trẻ mà ông Lê Tùng Vân nhắc tới trong clip là một trong 2 bé sơ sinh tên Sơn Tam và Hải Tam bị cha mẹ bỏ lại "Tịnh thất" vào tháng 2/2020. Còn Chơn Ngọc Xuân là người đã trực tiếp chăm sóc cho bé. 

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Hai bé sơ sinh được Chơn Ngọc Xuân chăm sóc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"2 bé đó có người mang đến tận Thiền am mà không nói lời nào rồi bỏ về, người mẹ có để lại tờ giấy trong người bé. 2 bé này sư phụ giao cho 2 cô, trong đó có cô Ngọc Xuân nuôi 1 bé. Khi ba cô Xuân tới thăm, mình chưa quay 2 bé này lên mạng nên người ta không biết sư phụ nói ai.

Sau này 2 bé cũng khá cứng cáp rồi mình mới thường xuyên quay và đăng lên kênh", Nhất Nguyên cho biết.

Hiện tại vụ việc liên quan đến cơ sở này đang được dư luận vô cùng quan tâm. Đặc biệt, chiều nay 2h, nữ đại gia Phương Hằng sẽ có chuyến ghé thăm như đã tuyên bố trước đó trên livestream.

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Liên quan đến chuyến "du lịch" đến Tịnh thất Bồng Lai của bà Phương Hằng vào ngày mai, nữ đại gia vừa có thông báo "CUỐI" trên MXH.

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Lê Tùng Vân bà Phương Hằng

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