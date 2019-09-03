Danh tính 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trong đó, Lộc là chủ mưu và Cảnh là người trực tiếp thực hiện hành vi tạt axit vào chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm liên quan đến vụ tạt axit nữ phụ bếp mù mắt ở Hòa Bình , đồng thời tiết lộ nguyên nhân vụ việc.

Sau đó Lộc chuẩn bị sẵn axit đưa cho Cảnh. Cảnh mang cốc sứ chứa axit vào Trạm dừng nghỉ tìm chị Nhâm và hắt cốc axit vào mặt chị. Gây án xong, Cảnh chạy ra xe Lộc chờ sẵn để tẩu thoát về Hà Nội.

Theo Bảo vệ pháp luật, do mâu thuẫn tình ái, Lộc thuê Cảnh tạt axit chị Nhâm để trả thù. Đối tượng hứa sẽ trả Cảnh 10 triệu đồng nếu vụ việc trót lọt.

Hình ảnh Cảnh tạt axit chị Nhâm được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Do khi tạt axit chị Nhâm, Cảnh cũng bị văng axit vào người dẫn đến bỏng ở vùng mặt, cổ, ngực và cánh tay trái. Cảnh vứt áo khoác lại và vào Bệnh viện Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ để sơ cứu. Lộc đưa cho Cảnh 2,7 triệu đồng và yêu cầu Cảnh bay vào TP.HCM ngay trong đêm.

Cảnh vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vết bỏng do axit. Sau đó Cảnh về nhà chị gái ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM tá túc một ngày. Lộc tiếp tục chuyển cho Cảnh 2,2 triệu qua tài khoản của chị gái.

Từ ngày 20/8-27/8, Cảnh di chuyển liên tục từ nhà người thân này đến nhà người quen khác để trốn tránh nên việc truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Biết không thể thoát tội, ngày 30/8, Cảnh đã liên hệ với Công an tỉnh Hòa Bình để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Trọng Lộc cũng bị bắt giữ không lâu sau đó.