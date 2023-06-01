Vụ vỡ hụi 80 tỷ rúng động Đồng Nai: Chủ hụi thừa nhận mất khả năng trả nợ

Xã hội 01/06/2023 15:41

Liên quan đến vụ vỡ hụi làm hàng trăm người dân Đồng Nai lâm cảnh khốn đốn, chủ hụi thừa nhận, từ năm 2018 đến ngày tuyên bố vỡ nợ, tổng số tiền mượn, gom hụi đến nay khoảng 80 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/6, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã lấy lời khai của Trần Quốc Huy (36 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, cùng ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) để điều tra, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi xảy ra trên địa bàn.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Quốc Huy khai nhận từ năm 2018 đến 26/5/2023 đã gom tiền hụi của khoảng 500 lượt người để làm ăn. Tổng số tiền mượn, gom hụi đến nay khoảng 80 tỷ đồng. Số tiền trên Huy đã đưa cho một số người để cho vay đáo hạn và cho chị em, bạn bè mượn để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người trong số này "quỵt" nợ, khiến tiền hụi bị hụt, gia đình đối tượng phải lấy tài sản nhà, đất mang cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả hụi.

Vụ vỡ hụi 80 tỷ rúng động Đồng Nai: Chủ hụi thừa nhận mất khả năng trả nợ - Ảnh 1
Các bị hại trong vụ vỡ hụi đang viết đơn trình báo với Công an huyện Thống Nhất - Ảnh: VTC News

Trong 2 năm trở lại đây không làm gì ra tiền, trong khi đó, số tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài, cộng với gốc và lãi ngân hàng có tháng lên đến gần 900 triệu đồng. Nhận thấy không còn khả năng trả nợ nên vợ chồng Huy đã tuyên bố vỡ nợ.

Dẫn tin từ VietNamNet, trung tá Lê Trọng Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an huyện Thống Nhất cho biết, đơn vị đang tích cực làm việc với vợ chồng Trần Quốc Huy và các bị hại để sớm làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. Trong trường hợp hành vi của vợ chồng anh Huy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự  sẽ tiến hành khởi tố điều tra theo quy định.

Vụ vỡ hụi 80 tỷ rúng động Đồng Nai: Chủ hụi thừa nhận mất khả năng trả nợ - Ảnh 2
Công an huyện Thống Nhất làm việc với chủ hụi - Ảnh: VietNamNet

Như VietNamNet đưa tin, ngày 26/5, hàng trăm người dân tụ tập tại nhà chủ hụi tại ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất để đòi nợ với hình thức chơi hụi.

Bước đầu, công an xác định chủ hụi là bà Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ xã Lộ 25) cùng chồng là ông Trần Quốc Huy (36 tuổi) đứng ra huy động người dân chơi hụi với hình thức theo tuần và tháng.

 

Vỡ hụi quy mô lớn, hàng trăm người dân Đồng Nai lâm cảnh khốn đốn

Vỡ hụi quy mô lớn, hàng trăm người dân Đồng Nai lâm cảnh khốn đốn

Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Lộ 25 đã tiếp nhận trình báo của hơn 200 cá nhân về một vụ vỡ hụi quy mô lớn lên đến hơn 50 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

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