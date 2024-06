Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc cháu bé nghi bị bạo hành ở Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân) bị bầm tím ở vùng lưng.

Theo kết quả điều tra xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, tỷ lệ % tổn thương cơ thể của cháu N.H.N, học sinh lớp 5 tuổi Trường mầm non An Dương tại thời điểm giám định là 0%.