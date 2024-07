Lê Văn Tiệp là giám đốc công ty vận chuyển Anh Dũng đã có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng để xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, iên quan vụ tai nạn làm 4 mẹ con ở huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) tử vong, ngày 20/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (43 tuổi, quê huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn.

Theo nhà chức trách, Lê Văn Tiệp là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, có hành vi giao ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng, từ đó dẫn đến vụ tai nạn hôm 6/7.

Lê Văn Tiệp - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ttrưa 16/7 tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Lương là lái xe ô tô tải gây ra vụ tai nạn trên.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: SGGP

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Lê Văn Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương sử dụng, vi phạm điều 262, Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

2 vấn đề pháp lý cần lời giải xung quanh vụ tai nạn khiến 4 mẹ con chết thảm bên thành cầu ở Hà Nội Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tai-nan-giao-thong-khien-4-me-con-tu-vong-thuong-tam-o-thanh-cau-bat-giam-oc-cong-ty-xe-tai-ho-vo-691631.html