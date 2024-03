Theo Báo Nhân Dân trước đó, khoảng 1 giờ 36 phút sáng 5/3 tại Km150 + 850 đường Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Lê Văn Tân điều khiển xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-075.26, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển kiểm soát 15R-008.96 đã va chạm với xe ô-tô chở khách biển kiểm soát 23F-000.58 do Phan Văn Quý, sinh năm 1983, cư trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển.

Hậu quả, làm 5 người đi trên xe ô-tô khách tử vong tại chỗ; 10 người bị thương. Đến thời điểm hiện tại, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.