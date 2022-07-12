Vụ hàng xóm chém 4 người thương vong ở Nghệ An: Đối tượng truy sát có dấu hiệu hoang tưởng và từng được đi chữa bệnh tâm thần

Xã hội 12/07/2022 14:09

Liên quan đến vụ hàng xóm chém 4 người thương vong ở Nghệ An, mới đây chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái xác nhận đúng là đối tượng Thảo có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa trị.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, mới đây vào sáng 12-7, ông Bùi Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng. 

Theo ông Cảnh, Lương Văn Thảo là nghi phạm chính gây ra vụ truy sát khiến nhiều người thương vong đã có gia đình. Người này từng có những biểu hiện không bình thường. "Cách đây ít năm, người này từng có biểu hiện hoang tưởng, khi đi ra đường thường cầm theo dao vì sợ người khác đánh mình"- ông Cảnh cho biết.

Vụ hàng xóm chém 4 người thương vong ở Nghệ An: Đối tượng truy sát có dấu hiệu hoang tưởng và từng được đi chữa bệnh tâm thần - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng - Ảnh: báo Người Lao Động

Trước đó dẫn theo nguồn từ báo Dân Việt, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ sáng 12-7, trên địa bàn xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khiến một người tử vong tại chỗ, ba người khác nguy kịch.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ đối với nghi phạm tên Lương Văn Thảo (39 tuổi, trú xã Nghĩa Thái).

Cụ thể vụ án mạng đau lòng, khoảng thời gian trên, Thảo cầm dao đến nhà người chú họ gây thương tích cho chú rồi chạy sang nhà gần đó dùng dao tấn công chị Hồ Hường đang ngủ. Chồng của chị Hường tỉnh dậy cứu vợ nhưng không kịp. Chị Hường tử vong, Thảo tấn công khiến chồng chị Hường gục tại chỗ, bị thương nặng.

Vụ hàng xóm chém 4 người thương vong ở Nghệ An: Đối tượng truy sát có dấu hiệu hoang tưởng và từng được đi chữa bệnh tâm thần - Ảnh 2
Người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường - Ảnh: báo Dân Việt 

Chưa dừng lại, Thảo vứt dao rồi sang nhà hàng xóm của chị Hường gây án khiến vợ một công an viên bị thương. Công an viên là anh V.V.T đã liều mình lăn xả khống chế, bắt giữ Lương Văn Thảo.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

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Mới đây vào rạng sáng ngày 12/7, Phòng CSGT - công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và hàng loạt nạn nhân bị thương nặng.

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