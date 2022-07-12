Mới đây vào rạng sáng ngày 12/7, Phòng CSGT - công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và hàng loạt nạn nhân bị thương nặng.

Theo nguồn tin từ Zing News sáng ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Theo cảnh sát, khoảng 23h ngày 11/7, ôtô tải biển số Bà Rịa - Vũng Tàu do Đỗ Tiên Điệp (28 tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 hướng nam - bắc. Trên xe có Nguyễn Văn Đức (32 tuổi), Nguyễn Văn Nam (27 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, cùng trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Xe khách bị biến dạng hoàn toàn sau cú đâm cực mạnh của xe tải - Ảnh: Zing News Khi đến địa điểm trên, ôtô tải bất ngờ đâm vào phía sau xe khách của hãng Mai Linh, do Phạm Xuân Cang (51 tuổi, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy cùng chiều. Cú tông mạnh đến nỗi khiến 2 người trên ôtô tải tử vong là anh Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Tuấn, một người trên xe khách tử vong là bà Lê Thị Xuân Hương (60 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngoài ra, 8 người khác ở trên xe tải và xe khách bị thương.

Vụ tai nạn làm 3 người chết, 8 người khác bị thương - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông cho biết thêm, 8 người trên 2 xe bị thương gồm: 1. Nguyễn Văn Đức (SN 1990) Xóm 6 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định (gãy 2 chân); 2. Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977) trú Trung Quãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội (tổn thương cột sống); 3. Nguyễn Thế Anh (SN 1993) trú Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (xây sát vùng mặt); 4. Nguyễn Đức Thịnh (SN 2011) trú 29 Lạc Trung, Nam Từ Liêm, Hà Nội (xây sát vùng mặt); 5. Nguyễn Văn Dương (SN 1991) trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa (tổn thương lưng); 6. Nguyễn Hữu Thất (SN 1950) trú tại Khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai (tổn thương lưng); 7. Lại Vĩnh Thi (SN 1993) trú Chấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái (chấn thương cơ mông); 8. Lò Thị Vân (SN 2008) trú Na Phát, Na Sơn, Điện Biên (gãy tay phải). Theo Phòng CSGT Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn, do lái xe ô tô tải BKS: 72C-128.22 thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, điều khiển xe đâm vào đuôi xe ô tô khách 30Z-7978 cùng chiều. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường để giải quyết vụ việc.

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