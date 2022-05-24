Liên quan đến vụ cô gái bị nam thanh niên sàm sỡ ngay trên phố đông người, luật sư cho biết người này có thể bị phạt lên đến 8 triệu đồng về tội sàm sỡ xúc phạm người khác.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, cụ thể vào sáng 21/5, mạng xã hội Facebook xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ bị một người đàn ông sàm sỡ. Nội dung clip thể hiện, khi 2 cô gái đi xe máy dừng chờ trước dòng phương tiện gần nút giao Yên Phụ - Thanh Niên thì xuất hiện một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần. Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ đang cầm lái rồi vội vàng vít ga phóng đi.

Bị sàm sỡ giữa phố, người phụ nữ trẻ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngơ ngác nhìn theo gã "yêu râu xanh". Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho biết những người có các hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, sàm sỡ, quấy rối tình dục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", thì bị xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định quy định điểm đ, khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng). Nhưng, nếu tình tiết và hành vi là rất nghiêm trọng, thì sẽ có hình thức xử lý thích đáng hơn.

Hình ảnh nam thanh niên sàm sỡ cô gái - Ảnh: báo Người Lao Động Tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" và Điều 34 Bộ Luật dân sự 2015 cũng có quy định. Trước thắc mắc của độc già về việc nạn nhân có bị xử phạt vì tham gia giao thông trên xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ danh tính của 2 cô gái và có thể xử phạt hai cô gái này về hành vi không đội mũ bảo hiểm. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, xe máy điện đều phải đội mũ bảo hiểm. Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi vi phạm giao thông đường bộ, người điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng theo khoản 4 (Điều 8, Nghị định 100/2019/NĐ-CP). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái đi xe máy để xử lý theo quy định.

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