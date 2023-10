Liên quan đến vụ việc clip nhạy cảm bị phát tán và đồn đoán của cô giáo mầm non, trường Mầm non đã rút đơn gửi Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) làm rõ tin đồn.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 27/7, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết trường Mầm non Tuổi Hồng đã gửi tờ trình xin rút đơn đề nghị xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường. Lãnh đạo Công an huyện cho biết: "Nhà trường thông tin đã kiểm tra clip nhạy cảm và khẳng định không phải giáo viên của trường. Họ xin rút đơn vì cho rằng clip chỉ là đồn đoán, không có cơ sở". Trước đó, nhà trường đã gửi đơn yêu cầu cơ quan công an xác minh rõ vụ việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam Vị lãnh đạo Công an huyện Gio Linh cũng cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý, xác minh vụ clip đánh ghen khác, xuất hiện cùng thời điểm clip quay lại cảnh nóng. Clip dài 6 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị đánh ghen, lột đồ, hành hung. Clip khác dài hơn 7 phút ghi cảnh người phụ nữ quan hệ tình dục với người đàn ông được cho là trong nhà nghỉ. Trước đó, ngày 22/7, Công an huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị nhận được đơn của trường Mầm non Tuổi Hồng (thị trấn Gio Linh) đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường.