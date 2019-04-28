Vụ cháu dùng búa giết cô ruột ở quận 8: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Xã hội 28/04/2019 16:22

Nghe tin nam thanh niên thường ngày hiền lành, ít nói ra tay sát hại cô ruột, người dân sống xung quanh vô cùng bất ngờ.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ 59 tuổi bị sát hại bằng búa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự nghi phạm Chung Kim Phong (23 tuổi, cháu ruột của nạn nhân) để điều tra về hành vi Giết người.

Bước đầu, Phong đã khai nhận hành vi sát hại cô ruột. Nạn nhân là bà Chung Thị Kim Hoa (59 tuổi). Bà Hoa không kết hôn nên ở chung với gia đình em trai là ông Tùng (bố Phong) tại căn nhà ở hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, TP.HCM.

Trong thời gian sinh sống, giữa Phong và bà Hoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và được người thân trong gia đình can ngăn.

Chiều 27/4, Phong vừa về nhà đã lại xảy ra xích mích với cô mình. Theo lời khai của nghi phạm, do bị bà Hoa la mắng chuyện ăn ở, đi đứng không đúng ý dẫn đến tranh cãi to tiếng. Trong lúc không kiềm chế được mình, Phong lấy búa đánh nhiều nhát vào đầu cô ruột tới tử vong. Sau khi gây án, Phong gọi điện báo công an. Một cán bộ điều tra cho biết Phong giết người trong tình trạng bi kích động.

Vụ cháu dùng búa giết cô ruột ở quận 8: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1
Người dân trong hẻm bàng hoàng khi nghe tin Phong sát hại cô ruột - Ảnh: PLO

Theo người thân, Phong đang học đại học, sắp tốt nghiệp, được đánh giá là có tính tình hiền lành, ít nói, không xích mích với ai.

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 27/4, người dân trong hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến xem tình hình. Sau đó, Phong bước ra từ trong căn nhà rồi rời đi. Cùng lúc này, người dân phát hiện bà Hoa tử vong với vết thương trên đầu, thi thể nằm trên vũng máu, bên cạnh có cây búa dính máu. Một lúc sau, công an có mặt phong tỏa hiện trường, đưa Phong về trụ sở lấy lời khai.

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Không hiểu vì mâu thuẫn gì mà Phong dùng búa sát hại cô ruột rồi gọi điện tự thú với công an.

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