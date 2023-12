Tại CQĐT, "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A.

Nói về chi tiết này, cô Hương cho hay, theo đánh giá của trường, A. tham gia các buổi học online và trực tuyến đầy đủ và không nghỉ buổi nào. A. vẫn hiểu bài, tiếp thu tốt, chứ không phải là học sinh chậm hiểu.

"Ở lớp 2 bé còn nhận được giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện". Lớp 1 thì chưa có đòi hỏi nhiều về kết quả học tập, lớp 3 thì chưa hết năm học để đánh giá. Nhưng nhìn chung bé A. là học sinh nắm bài tốt, chứ không phải chậm hiểu, kém cỏi để khiến phụ huynh phải bực tức mà đánh đập”, cô Hương nói.

Nói về việc trong quá trình theo dõi học tập nhà trường có phát hiện gì bất thường từ bé A. không, cô Hương cho hay, ở những năm trước (lớp 1 và 2), thầy cô thấy A. học tập và vui chơi bình thường như những học sinh khác, không biểu hiện có dấu hiệu gì bị đánh đập, dọa nạt hay lo sợ.

Đối tượng 'dì ghẻ' trong vụ việc gây rúng động - Ảnh: Zing News

Bắt đầu từ lớp 3, bé A. học online, trực tuyến theo chương trình chung của nhà trường và chỉ đạo của thành phố. Việc học trực tuyến đông học sinh nên các thầy cô giáo chỉ nhìn thấy mặt các bé qua màn hình, khó có thể phát hiện có gì đó bất thường hay thương tích của các học sinh. Tuy nhiên về mặt tâm lý hay tính cách khi học online, cô giáo cũng không phát hiện A. có dấu hiệu hay biểu hiện bất thường.

"Trao đổi với 3 cô giáo chủ nhiệm (lớp 1 đến lớp 3), các cô cho biết bé rất bình thường, không có biểu hiện gì, nhiều khi ra chơi bé không đi chơi mà còn nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp 1, 2. Theo cô giáo chủ nhiệm lớp 3, bé không có biểu hiện gì khác, bé vẫn vào học online đúng giờ, vẫn làm bài tập đầy đủ.

Trong quá trình học online, cô giáo không phát hiện được dấu hiệu hay biểu hiện gì nghi ngờ từ bé A. bởi rất đông học sinh, cô giáo chỉ có thể nhìn được mặt các con, không thể nhìn toàn thân nên cũng khó phát hiện, hơn nữa bé vẫn tham gia học bình thường. Hoặc dù cho có chuyện gì đi nữa, bé cũng không dám nói với cô giáo vì có phụ huynh kế bên, lại có sự đánh đập, dọa nạt", cô Hương phân tích.

Cô Hương cho biết thêm, họp phụ huynh ở trường cả năm lớp 2 là bố bé đi họp. Đầu năm lớp 2 là cả bố và "dì ghẻ" đều đi họp. Khi họp phụ huynh thì phụ huynh cũng không trao đổi nhiều với giáo viên do bé A. ngoan ngoãn, không phải là học sinh cá biệt mà phải trao đổi nhiều.

Cây roi dùng để đánh bé V.A. khiến dư luận không khỏi xót xa - Ảnh: Tiền Phong

“Không hiểu sao lại đối xử với bé như vậy. Bé xinh xắn, dễ thương. Không hiểu nổi gia đình sao lại vậy? Mà lại là gia đình trí thức, thật đau xót. Bé là đứa trẻ ngoan chứ không phải hư, lì, thường xuyên phiền lòng người khác mà khiến phụ huynh bực tức không kiềm chế được rồi có hành động đánh hay chửi mắng. Nhưng hành động đó có cũng chỉ bộc phát và nhanh chóng chứ không như trường hợp bé A., theo tôi biết là đã kéo dài. Người bố quá vô tâm, vô trách nhiệm. Nếu không thương bé sao lại dành quyền nuôi con làm gì?

Không biết ở nhà bé thế nào chứ ở trường bé là học sinh biết vâng lời không hiểu sao lại bạo hành bé, đánh bé trong 30 phút như vậy. Các thầy cô, cả giáo viên chủ nhiệm khi nghe tin đều bàng hoàng và rất sốc”, cô Hương chia sẻ.

Trước đó, theo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, ông N.K.T.Th - cha ruột của bé gái 8 tuổi trình bày có giao cho "người tình" kèm con mình học Toán và cũng thường nghe "người tình " có la và đánh cháu.

Cư dân khu chung cư tổ chức tưởng niệm cho bé gái - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 19h43 phút ngày 22/12/2021, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ một bệnh viện về việc bệnh viện đang cấp cứu bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2, Saigon Pearl) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo nhanh sự việc cho trực ban Công an quận Bình Thạnh đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.