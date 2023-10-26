Lúc bị bắt, nghi phạm 14 tuổi tỏ ra lạnh lùng, không sợ hãi hay ăn năn hối cải. Nghi phạm không được cha mẹ quan tâm giáo dục, không loại trừ khả năng bị người xấu xúi giục, kích động mới nuôi dưỡng hận thù lớn đến vậy.

Theo thông tin từ Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, chiều 25/10, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người". Thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết Q. nghiện phim "đen", hay lên mạng tìm kiếm các cách thức để sát hại cha.

"Lúc bị bắt, Q. tỏ ra lạnh lùng, không sợ hãi hay ăn năn hối cải. Nghi phạm không được cha mẹ quan tâm giáo dục, không loại trừ khả năng bị người xấu xúi giục, kích động mới nuôi dưỡng hận thù lớn đến vậy", đại tá Lộc cho biết với nguồn trên. Căn nhà nơi xảy sự việc đau lòng - Ảnh: Người Lao Động Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang xác định ngay đây là một vụ việc nghiêm trọng, không phải một vụ ngộ độc thông thường và khả năng nạn nhân bị đầu độc bằng một chất độc cực mạnh.

Dẫn tin từ VnExpress, Công an tỉnh xác định đây là vụ mưu sát có tính chất phức tạp, nên đã điều động tất cả các cán bộ ưu tú nhất vào cuộc điều tra. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết thông thường quy trình gửi mẫu kiểm tra phải mất 9 ngày, nhưng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra phải chấp nhận chi phí tốn kém để có kết quả nhanh hơn. Phó giám đốc Công an Tiền Giang - đại tá Nguyễn Văn Lộc - Ảnh: VnExpress Sau 2 ngày xảy ra vụ án, căn cứ vào kết quả phân tích mẫu, cảnh sát đã bắt Q. để điều tra về hành vi Giết người. Người đàn ông 39 tuổi (cho cậu bé bả chó) bước đầu khai không biết Q. dùng thuốc để sát hại cha. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án có đồng phạm hay không cũng như các hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Phân tích góc khuất trong tâm lý của nghi phạm 14 tuổi bỏ độc sát hại bố và bà: Đối tượng rơi vào trạng thái bế tắc đến tột cùng Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai, trong quá trình sinh sống, bố đẻ thường xuyên uống rượu. Nam thiếu niên này nhiều lần khuyên bố bỏ rượu thì bị la mắng nên đã nảy sinh ý định giết người.

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