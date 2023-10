Thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết Q. nghiện phim "đen", hay lên mạng tìm kiếm các cách thức để sát hại cha.

Theo thông tin từ Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, chiều 25/10, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang xác định ngay đây là một vụ việc nghiêm trọng, không phải một vụ ngộ độc thông thường và khả năng nạn nhân bị đầu độc bằng một chất độc cực mạnh.

Dẫn tin từ VnExpress, Công an tỉnh xác định đây là vụ mưu sát có tính chất phức tạp, nên đã điều động tất cả các cán bộ ưu tú nhất vào cuộc điều tra. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an Tiền Giang, cho biết thông thường quy trình gửi mẫu kiểm tra phải mất 9 ngày, nhưng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra phải chấp nhận chi phí tốn kém để có kết quả nhanh hơn.

Phó giám đốc Công an Tiền Giang - đại tá Nguyễn Văn Lộc - Ảnh: VnExpress

Sau 2 ngày xảy ra vụ án, căn cứ vào kết quả phân tích mẫu, cảnh sát đã bắt Q. để điều tra về hành vi Giết người. Người đàn ông 39 tuổi (cho cậu bé bả chó) bước đầu khai không biết Q. dùng thuốc để sát hại cha. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án có đồng phạm hay không cũng như các hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.