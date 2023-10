Thời gian gần đây, xuất hiện không ít những vụ án mạng đau lòng xảy ra. Mà hung thủ và nạn nhân lại chính là những người thân trong gia đình với nhau. Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, những cuộc cãi vã khiến con người mất đi nhân tính, cướp đi mạng sống của người thân.

Con trai 14 tuổi bỏ bả chó vào sữa giết cha

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 21/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra vụ chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè).