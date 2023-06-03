Chiều 2/6, người dân đi dạo trong vườn trái cây trên đường Nguyễn Thị Lèn, ấp An Hòa (xã Trung An) thì thấy mùi hôi thối bất thường nên đi kiểm tra. Sau đó, họ phát hiện một bộ xương người trong một lùm cây nên hoảng hốt trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/6, Công an huyện Củ Chi, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, xác minh danh tính bộ xương người được phát hiện trên địa bàn.

Theo đó, vào chiều 2/6, người dân phát hiện vật lạ trong lùm cỏ ở bãi đất trống ở ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi nên tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đây là bộ xương người.

Nơi phát hiện bộ xương chỉ cách hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ có nhiều vết thương ở Củ Chi khoảng 600m - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin được báo với cơ quan chức năng. Công an sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Bước đầu xác định đây là nam giới, mặc quần ngắn, áo sơ mi caro dài tay, không cài khuy; ước lượng thời gian tử vong của người này khoảng một tháng.

Người dân khu vực bày tỏ nghi ngờ đây có thể là người liên quan đến vụ việc một phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn trái cây mà báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin hôm 5/5.

Bộ xương nghi vấn là người đàn ông được phát hiện ở bãi đất trống gần vườn cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dẫn tin từ Báo Tiền Phong, ghi nhận, vị trí phát hiện bộ xương cách hiện trường người phụ nữ tử vong bất thường trong vườn trái cây vào ngày 5/5, khoảng 600m.

Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN, xác định danh tính của người đàn ông để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính thi thể người phụ nữ dưới rãnh nước trong vườn trái cây Củ Chi Công an Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây trên địa bàn xã Trung An.

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