Vợ đẻ rơi giữa đường, chồng thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ

Xã hội 09/10/2019 15:07

Sản phụ đẻ rơi giữa đường với sự giúp đỡ của chồng đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Hiện cả 2 mẹ con đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An).

Mới đây, tại xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ sản phụ đẻ rơi giữa đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. May mắn là mẹ con sản phụ đều bình an, khỏe mạnh, hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

de roi giua duong 1
Chồng làm 'bà đỡ' bất đắc dĩ vì vợ đẻ rơi giữa đường - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/10, chị Mong Thị Hiền (23 tuổi, ngụ xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Lương Văn Siềng (25 tuổi, chồng chị Hiền) dùng xe máy chở vợ đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong sinh con.

Khi đi đến địa phận xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) thì chị Hiền đau bụng dữ dội.

Biết vợ sắp sinh, anh Siềng dừng xe ngay bên đường rồi đỡ đẻ cho vợ. Sau khi đứa trẻ chào đời, anh Siềng đã trực tiếp cắt rốn cho con. Bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, nặng gần 3 kg ra đời trong sự hạnh phúc khôn xiết của vợ chồng chị Hiền. 

de roi giua duong 2
Em bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh: FB

Nhận được thông tin, phía Trạm Y tế xã Châu Thôn đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ, đưa mẹ con sản phụ đẻ rơi giữa đường lên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong chăm sóc.

Bà Lê Thị Lệ Bình – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Thôn cho biết hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sau khi thông tin vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng chị Hiền.

"May mắn quá, chúc mừng gia đình"; "Em bé kháu khỉnh đáng yêu quá"; "Mẹ tròn con vuông rồi"; "Kỷ niệm đáng nhớ của hai vợ chồng"; "Chúc hai mẹ con mau khỏe"...

Tưởng đau bụng 'tới tháng', cô gái trẻ tá hỏa khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Tưởng đau bụng 'tới tháng', cô gái trẻ tá hỏa khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Bản thân cô gái trẻ không hề biết mình mang thai cho đến khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh. Trước đó, cô gái vẫn thấy có kinh nguyệt và bụng cũng không to lên mấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Sản phụ đẻ rơi sản phụ đẻ rơi giữa đường hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 5 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản