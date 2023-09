Vợ đẻ rơi giữa đường, chồng thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ

Sản phụ đẻ rơi giữa đường với sự giúp đỡ của chồng đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Hiện cả 2 mẹ con đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An).

Mới đây, tại xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ sản phụ đẻ rơi giữa đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. May mắn là mẹ con sản phụ đều bình an, khỏe mạnh, hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Chồng làm 'bà đỡ' bất đắc dĩ vì vợ đẻ rơi giữa đường - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/10, chị Mong Thị Hiền (23 tuổi, ngụ xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Lương Văn Siềng (25 tuổi, chồng chị Hiền) dùng xe máy chở vợ đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong sinh con.

Khi đi đến địa phận xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) thì chị Hiền đau bụng dữ dội.

Biết vợ sắp sinh, anh Siềng dừng xe ngay bên đường rồi đỡ đẻ cho vợ. Sau khi đứa trẻ chào đời, anh Siềng đã trực tiếp cắt rốn cho con. Bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, nặng gần 3 kg ra đời trong sự hạnh phúc khôn xiết của vợ chồng chị Hiền.

Em bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh: FB

Nhận được thông tin, phía Trạm Y tế xã Châu Thôn đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ, đưa mẹ con sản phụ đẻ rơi giữa đường lên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong chăm sóc.

Bà Lê Thị Lệ Bình – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Thôn cho biết hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sau khi thông tin vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng chị Hiền.

"May mắn quá, chúc mừng gia đình"; "Em bé kháu khỉnh đáng yêu quá"; "Mẹ tròn con vuông rồi"; "Kỷ niệm đáng nhớ của hai vợ chồng"; "Chúc hai mẹ con mau khỏe"...

