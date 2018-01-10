Vợ bị chồng bắt quả tang ở cùng trai lạ giữa khuya: 'Nhậu thôi mà, có ở truồng đâu'

Xã hội 10/01/2018 16:03

Chồng đi làm khuya về bắt quả tang vợ đang ở cùng trai lạ còn đóng cửa kín mít liền gọi công an xã tới giải quyết. Tuy nhiên, cô vợ phân trần rằng mình đang nhậu cùng cậu trai trẻ chứ không hề có gian tình gì.

Cách đây ít phút, một Fanpage lớn dành cho giới trẻ đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ở cùng trai lạ lúc giữa khuya liền gọi công an xã đến giải quyết. Khi được mời lên ủy ban xã làm việc, nam thanh niên và người phụ nữ vẫn kiên quyết khẳng định mình không có gian tình.

Vợ bị chồng bắt quả tang ở cùng trai lạ giữa khuya: 'Nhậu thôi mà, có ở truồng đâu' - Ảnh 1
Bị bắt quả tang ở trong phòng cùng người phụ nữ lớn tuổi, nam thanh niên ấp úng giải thích mình chỉ nhậu chứ không làm gì sai trái - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, khi công an xã chất vấn "Anh đến đây làm gì? Anh đến bằng cái gì?", nam thanh niên rụt rè trả lời đến đây chơi cùng bạn tên Nhi, tuy nhiên bạn mình đã đi về nên trong nhà chỉ còn hai người. 

Tiếp đó, đại diện công an xã tiếp tục vặn hỏi nam thanh niên: "Tại sao giữa khuya lại vào nhà người ta nhậu nhẹt rồi đóng cửa? Làm như vậy khác gì phá gia cang nhà người ta, dù không làm gì bất chính cũng khiến hạnh phúc vợ chồng người ta tan vỡ". 

Lúc này, người chồng mới bức xúc lên tiếng: "Phải chi trong nhà có nhiều người, còn đây chỉ có một mình vợ tao, mà mày dám vào nhà ngủ với vợ tao".

Chứng kiến sự việc còn có một số người hàng xóm, trong đó có một người phụ nữ nêu ý kiến: "Không có luật nào mà đàn ông đi làm, vợ lại dẫn trai về nhà ngủ hết". Người vợ nãy giờ im lặng bèn lên tiếng thanh minh: "Chỉ nhậu thôi mà, có ở truồng đâu". 

Vợ bị chồng bắt quả tang ở cùng trai lạ giữa khuya: 'Nhậu thôi mà, có ở truồng đâu' - Ảnh 2
Bị chồng bắt quả tang ở với trai lạ vào giữa khuya, vợ phân trần rằng chỉ nhậu chứ không có gian tình gì với nhau - Ảnh cắt từ clip

Thấy vợ ngoan cố, người chồng tuy không động tay chân nhưng cũng tỏ thái độ khá bức xúc: "Nếu không có gì tại sao tao gọi cửa mày không mở liền. Rất lâu sau mới mở cửa thì như mọi người chứng kiến đó, một nam một nữ ở cùng nhau vào giữa khuya còn nói không có gì với nhau". 

Người vợ giải thích rằng sợ bị chồng nghi ngờ ngoại tình nên mới không dám mở cửa. Tuy nhiên, lời phân trần này được những người chứng kiến phản bác mạnh mẽ: "Đêm hôm khuya khoắt thế này mà đóng cửa ở với nhau trong nhà, giải thích thế nào cũng không tin nổi".

Cuối cùng, chính quyền địa phương mời tất cả những người liên quan về ủy ban xã để lập biên bản giải quyết vụ việc.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, phần đông cư dân mạng đều ủng hộ hành động "đánh ghen" đầy bản lĩnh của người chồng. "Mình nghĩ anh này đã cư xử đúng đắn. Đánh đập vợ hay thanh niên kia chẳng những không được gì mà còn vi phạm pháp luật. Cứ gọi công an tới lập biên bản, sau này dù ra tòa cũng được lợi về mình", M.N. bình luận.

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường

Bắt quả tang vợ đi cùng trai lạ, người chồng túm tóc đánh dã man rồi mắng chửi thậm tệ: 'Con mày đang ốm ở nhà kia kìa. Mày đi làm thế này à, mày đi bồ bịch thế này à'.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen bắt quả tang vợ ngoại tình vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 40 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 40 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày