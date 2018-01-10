Vợ bị chồng bắt quả tang ở cùng trai lạ giữa khuya: 'Nhậu thôi mà, có ở truồng đâu'

Chồng đi làm khuya về bắt quả tang vợ đang ở cùng trai lạ còn đóng cửa kín mít liền gọi công an xã tới giải quyết. Tuy nhiên, cô vợ phân trần rằng mình đang nhậu cùng cậu trai trẻ chứ không hề có gian tình gì.

Cách đây ít phút, một Fanpage lớn dành cho giới trẻ đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ở cùng trai lạ lúc giữa khuya liền gọi công an xã đến giải quyết. Khi được mời lên ủy ban xã làm việc, nam thanh niên và người phụ nữ vẫn kiên quyết khẳng định mình không có gian tình. Bị bắt quả tang ở trong phòng cùng người phụ nữ lớn tuổi, nam thanh niên ấp úng giải thích mình chỉ nhậu chứ không làm gì sai trái - Ảnh cắt từ clip Theo hình ảnh trong clip, khi công an xã chất vấn "Anh đến đây làm gì? Anh đến bằng cái gì?", nam thanh niên rụt rè trả lời đến đây chơi cùng bạn tên Nhi, tuy nhiên bạn mình đã đi về nên trong nhà chỉ còn hai người.

Tiếp đó, đại diện công an xã tiếp tục vặn hỏi nam thanh niên: "Tại sao giữa khuya lại vào nhà người ta nhậu nhẹt rồi đóng cửa? Làm như vậy khác gì phá gia cang nhà người ta, dù không làm gì bất chính cũng khiến hạnh phúc vợ chồng người ta tan vỡ". Lúc này, người chồng mới bức xúc lên tiếng: "Phải chi trong nhà có nhiều người, còn đây chỉ có một mình vợ tao, mà mày dám vào nhà ngủ với vợ tao".

Chứng kiến sự việc còn có một số người hàng xóm, trong đó có một người phụ nữ nêu ý kiến: "Không có luật nào mà đàn ông đi làm, vợ lại dẫn trai về nhà ngủ hết". Người vợ nãy giờ im lặng bèn lên tiếng thanh minh: "Chỉ nhậu thôi mà, có ở truồng đâu". Bị chồng bắt quả tang ở với trai lạ vào giữa khuya, vợ phân trần rằng chỉ nhậu chứ không có gian tình gì với nhau - Ảnh cắt từ clip Thấy vợ ngoan cố, người chồng tuy không động tay chân nhưng cũng tỏ thái độ khá bức xúc: "Nếu không có gì tại sao tao gọi cửa mày không mở liền. Rất lâu sau mới mở cửa thì như mọi người chứng kiến đó, một nam một nữ ở cùng nhau vào giữa khuya còn nói không có gì với nhau". Người vợ giải thích rằng sợ bị chồng nghi ngờ ngoại tình nên mới không dám mở cửa. Tuy nhiên, lời phân trần này được những người chứng kiến phản bác mạnh mẽ: "Đêm hôm khuya khoắt thế này mà đóng cửa ở với nhau trong nhà, giải thích thế nào cũng không tin nổi". Cuối cùng, chính quyền địa phương mời tất cả những người liên quan về ủy ban xã để lập biên bản giải quyết vụ việc. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, phần đông cư dân mạng đều ủng hộ hành động "đánh ghen" đầy bản lĩnh của người chồng. "Mình nghĩ anh này đã cư xử đúng đắn. Đánh đập vợ hay thanh niên kia chẳng những không được gì mà còn vi phạm pháp luật. Cứ gọi công an tới lập biên bản, sau này dù ra tòa cũng được lợi về mình", M.N. bình luận.

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường Bắt quả tang vợ đi cùng trai lạ, người chồng túm tóc đánh dã man rồi mắng chửi thậm tệ: 'Con mày đang ốm ở nhà kia kìa. Mày đi làm thế này à, mày đi bồ bịch thế này à'.

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