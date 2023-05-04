Vĩnh Phúc: Giải cứu thành công bé gái leo lên mái tôn tầng 3 định tự tử

Xã hội 04/05/2023 17:19

Ngày 4/5, lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương đã giải cứu thành công bé gái có ý định nhảy từ mái tôn lầu 3 tự tử.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, ngày 4/5, Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết đã vận động, thuyết phục thành công cháu D.T.H (SN 2004), trú tại huyện Bình Xuyên đã leo lên mái tôn tầng 3 ngôi nhà với ý định tiêu cực.

Công an xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên ngay sau khi nhận được thông tin đã phối hợp cùng gia đình triển khai các biện pháp giải cứu, tiếp cận vận động, thuyết phục cháu H. Tại đây, cháu H ngồi ở mép mái tôn tầng 3, phía dưới dốc cao rất nguy hiểm.

Vĩnh Phúc: Giải cứu thành công bé gái leo lên mái tôn tầng 3 định tự tử - Ảnh 1
Trung tá công an tiếp cận, thuyết phục, động viên cháu H. - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo Báo Công an Nhân dân, sau khi tìm hiểu thông tin qua gia đình, biết được cháu H đang có tâm lý bất thường, có ý định tử tự, Trung tá Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Công an xã Hương Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên, chính quyền địa phương về vụ việc; đồng thời Công an xã huy động người dân mang đệm, chăn bông để dưới mặt đất, khu vực bên dưới chỗ mái tôn cháu H đang ngồi... và tìm người có uy tín trong gia đình để cùng thuyết phục cháu H.

Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Mạnh Dũng leo lên mái tôn tầng 3, lấy dây bảo hiểm buộc ngang bụng tiến gần đến chỗ cháu H thuyết phục. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Trung tá Nguyễn Mạnh Dũng an ủi, động viên, chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn trong gia đình để tìm "nút thắt", đánh vào tâm lý nạn nhân. Lúc này, bố cháu H cũng về đến nhà, nhìn thấy bố, H khóc to... Thấy nạn nhân mất tập trung, Trung tá Nguyễn Mạnh Dũng bất ngờ ôm chặt cháu H, lôi ngược lại phía sau, cùng người dân đưa cháu ra hành lang tầng 3. Sau đó, thấy cháu H do hoảng loạn ngất đi, Trung tá Dũng bế xuống tầng 1, đưa ra xe ô tô đến trạm y tế xã sơ cứu. Hiện gia đình đã đưa cháu H về nhà ngoại cách nhà cháu 3km để ổn định tâm lý.

Hành động mưu trí, dũng cảm, vì nhân dân phục vụ nói trên của Công an xã Hương Sơn đã được chính quyền, quần chúng nhân dân và gia đình cháu H ghi nhận, đánh giá cao.

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