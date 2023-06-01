Người đàn ông đã lần lượt rủ 2 phụ nữ quê Kiên Giang và Tuyên Giang vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Ngày 1/6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giam Mai Hồng Khanh (ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, qua mạng xã hội Facebook, Khanh làm quen với một phụ nữ quê tỉnh Kiên Giang, đang làm việc tại TP HCM. Sau khoảng một tháng trò chuyện trên mạng, ngày 9/5, Khanh rủ người phụ nữ này về quê gã.

Rạng sáng hôm sau, khi đến huyện Cái Bè, người phụ nữ được Khanh đưa đến nhà nghỉ "tâm sự". Tại đây, Khanh lấy điện thoại và chiếc ví (có 7 triệu đồng) của người phụ nữ. Người này thắc mắc thì Khanh giải thích gã chỉ giữ giúp tài sản. Hai người rời khỏi nhà nghỉ, cùng đi ăn sáng và Khanh trả lại điện thoại cho người phụ nữ. Mai Hồng Khanh làm việc với công an - Ảnh: Báo Người Lao Động Sau một lúc đi lòng vòng, người phụ nữ yêu cầu Khanh trả lại ví tiền nhưng gã chỉ đưa 200.000 đồng. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang mua hàng, Khanh bỏ trốn nên nạn nhân đến công an trình báo.

Ngày 18/5, làm việc với công an, Khanh thừa nhận hành vi vi phạm. Khanh còn khai nhận vào ngày 30/4, cũng với thủ đoạn tương tự, gã đã chiếm đoạt 1 xe máy và 1 điện thoại di động của một phụ nữ quê Tuyên Quang. Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 5/5/2021, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trương Kiến Minh (SN 1998 trú tại khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trương Kiến Minh trong vụ lừa phụ nữ mới quen qua zalo rồi cướp tài sản - Ảnh: Báo Tiền Phong Cũng trong nguồn tin này, ngày 21/12/2020, chị T.T.L (SN 1985, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đến Công an huyện Long Thành trình báo bị một nam thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích sau đó cướp tài sản. Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Long Thành xác định, đầu tháng 12/2020 chị L. kết bạn Zalo với một nam thanh niên, tên tài khoản là “Hoàng Phát”. Sau một thời gian nói chuyện làm quen với nhau trên mạng xã hội thì cả hai hẹn gặp mặt được vài lần.

Chân dung kẻ thủ ác giết người phụ nữ để cướp tài sản gây rúng động ở Cà Mau Đối tượng bị bắt vào lúc 0h10p sau quá trình phạm pháp, khai nhận thấy nạn nhân có đeo nhiều trang sức vàng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

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