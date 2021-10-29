Từ 1/11, thống nhất một mã QR trên các ứng dụng phòng chống Covid-19

Hiện nay, người dân gặp nhiều khó khăn khi quét mã QR vì mã QR của mỗi người trong mỗi ứng dụng (app) chống dịch khác nhau.
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Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, tại Hội thảo tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, do Bộ TT&TT tổ chức ngày 29/10, ông Đỗ Công Anh - Cục trưởng Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT) cho biết, từ ngày 1/11 sẽ thống nhất mã QR trên các ứng dụng phòng chống COVID-19.
Hiện nay, người dân gặp nhiều khó khăn khi quét mã QR vì mã QR của mỗi người trong mỗi ứng dụng (app) chống dịch khác nhau. Trong khi mỗi nơi người dân di chuyển đến vẫn sử dụng các app khác nhau nên không khớp mã QR, người dân sẽ phải tải nhiều app.
Theo ông Đỗ Công Anh, các Bộ ngành liên quan đã thống nhất việc triển khai mã QR trên các app chống dịch hiện nay. Ngay đầu tuần sau (1/11), việc thống nhất mã QR trên các app liên quan chống dịch sẽ được triển khai trên cả nước.
Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT&TT đang gấp rút triển khai để đảm bảo các dữ liệu trên các app này sẽ như nhau. Đặc biệt, hành khách đi đường hàng không từ nay sẽ không phải khai bản cam kết viết giấy mà sẽ quét mã QR trên app PC-Covid quốc gia.