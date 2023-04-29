Trượt ngã xe máy, 1 phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Xã hội 29/04/2023 19:09

Người phụ nữ đi xe máy bị trượt ngã xuống đường, tài xế xe tải không kịp xử lý đã cán qua người nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, vào lúc 10 giờ 45 ngày 29/4, chị T.T.H (39 tuổi, ngụ TP. Tân An, Long An) điều khiển xe máy BKS 62B1-335.16 lưu thông trên quốc lộ 62 hướng từ TP. Tân An đi Mộc Hóa.

Khi đến khu vực ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, lưu lượng xe nhiều nên chị H điều khiển xe máy vào lề để tránh.

Do lề đường xấu, bánh xe bị trượt, chị H té ngang xuống đường, lúc này xe tải mang BKS 62H-001.79 do tài xế N.P.Đ ( huyện Châu Thành, Bến Tre) điều khiển chạy cùng chiều.

Trượt ngã xe máy, 1 phụ nữ bị xe tải cán tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Long An Online, do bất ngờ, tài xế xe tải không kịp xử lý, bánh sau xe tải cán lên người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Trượt ngã xe máy, 1 phụ nữ bị xe tải cán tử vong - Ảnh 2
Nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Báo Long An Online

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển và bước đầu xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

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