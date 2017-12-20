Trên đường chở con thi học kỳ, chiếc xe máy do chị Hoa điều khiển va chạm với xe khách giường nằm khiến cả hai tử vong.

Tối 19/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông khiến chị Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1979, người địa phương) và con gái 17 tuổi tử vong. Trên đường đưa con đi thi học kỳ, chị Hoa bị xe khách tông tử vong - Ảnh: Công An TP.HCM Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Công An TP.HCM Theo thông tin từ Zing, khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm qua (19/12), chị Hoa chở con gái đến trường để thi học kỳ. Khi đến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), xe của chị Hoa bị xe khách giường nằm Cúc Tùng mang BKS 79B-013.40 do tài xế Trần Thanh Trường (sinh năm 1981, ngụ Đồng Nai) điều khiển đột nhiên lao qua làn đường ngược chiều tông vào.

Sau khi tông mẹ con chị Hoa, chiếc xe khách tiếp tục tông vào ba xe máy khác đang chạy trên đường. Vụ tai nạn khiến mẹ con chị Hoa tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương nặng. Một phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/12, chiếc xe tải mang BKS 60C-324.25 lưu thông trên đường Điều Xiển theo hương ngã tư cầu Sập, ga Hố Nai, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Cô gái 24 tuổi bị xe tải cán tử vong tại chỗ - Ảnh: Công An TP.HCM Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc địa phận phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, chiếc xe tải va chạm với xe máy có BKS 37E1-323.62 do chị Vũ Thị Hậu (sinh năm 1993, quê Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú va chạm với xe tải, chị Hậu ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Về phía tài xế xe tải, sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người đi đường trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Nam thanh niên gọi 20 đối tượng đến hỗn chiến sau va chạm giao thông, 1 người bị thương nặng Sau va chạm giữa xe máy và xe ô tô, 2 bên không chịu nhường nhịn, giải quyết êm xuôi mà gọi hàng chục đối tượng đến hiện trường hỗn chiến. Vụ việc khiến 1 người bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

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