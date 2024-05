Người chồng trong vụ sát hại vợ con, rồi nhảy lầu tự tử ở TP.HCM được xác định là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/5, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tích cực điều tra, làm rõ việc bốn người trong một gia đình thương vong được phát hiện vào sáng cùng ngày tại khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông.

Người chồng tên H.N.H (khoảng 40 tuổi), Tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu được xác định là nghi phạm.

Ông H cùng vợ là chị L.T.M.X. (35 tuổi), con trai H.C.H. (7 tuổi) và con gái H.B.A (3 tuổi) sống tại tầng 4 toà nhà Sarina 1, khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông.

Trước đó, ông H được xác định có dấu hiệu trầm cảm.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Ông H.N.H. (sinh năm 1984) - tử vong phía dưới sảnh tòa nhà và bé H.B.A. (nữ, sinh năm 2021, con ông H.) tử vong trong căn hộ.

Trước đó, sáng ngày 13/5, người dân trong Khu đô thị Sala (TP Thủ Đức, TPHCM) nghe tiếng động mạnh ở khu vực sảnh. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông H. tử vong, nghi rơi lầu.

Kiểm tra căn hộ ở tầng 4 nơi ông H. lưu trú, công an phát hiện bé A. (con ông H.) tử vong. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm bà X. (vợ ông H.) và bé H. (con ông H.) bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Công an xác định gia đình ông H. và bà X. sinh sống ở đây từ nhiều năm. Qua điều tra, công an nhận định, ông H. sau khi đâm vợ là bà X. cùng 2 con là bé A., bé H. rồi nhảy lầu tự tử.

