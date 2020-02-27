Nhiều giờ qua, clip người đàn ông bạo hành phụ nữ trong thang máy khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.
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Từ trước đến nay, chuyện bạo hành phụ nữ, bạo lực gia đình luôn bị xã hội lên án gay gắt. Mới đây, trên Facebook vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập phụ nữ dã man trong thang máy thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.
Trong clip, người đàn ông mặc áo hồng có thái độ khá hằn học, tức giận khi đi cùng cô gái trong thang máy. Khi lên đến tầng 13, anh ta đi ra ngoài còn cô gái tóc vàng vẫn tiếp tục lên tầng khác. Tuy nhiên, thang máy chưa kịp di chuyển thì gã đã xông vào đạp thẳng vào mặt nạn nhân.
Không chỉ đạp vào mặt, gã còn liên tục túm tóc, đấm vào mặt, đập đầu nạn nhân vào tường. Mặc dù cô gái đã cố gắng úp mặt vào tường để tránh đòn nhưng gã vẫn không dừng tay. Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 25/2 tại chung cư Trung Đông Plaza, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi vũ phu của người đàn ông và hy vọng cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, xử lý thích đáng.
“Coi mà bức xúc ghê, nghĩ sao người ta là phụ nữ mà đánh đập cỡ đó, nhìn mà thương”, K.L phẫn nộ.
“Thời buổi nào mà còn có người vũ phu vậy. Mong cho công an sớm vào cuộc, phạt cho gã biết tay, làm gương cho những kẻ khác”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.