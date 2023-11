Theo thông tin từ VTC News, sáng 31/10, lực lượng chức năng huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Tỉnh lộ 10A giao Tỉnh lộ 28 đoạn qua thôn Dưỡng Mong (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) khiến một nam sinh lớp 8 tử nạn.

Cụ thể, khoảng 12h25 ngày 30/10 anh Đặng C. (SN 1976, trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương, TP Huế) lái xe tải BKS: 75C-000.47 chạy theo hướng xã Phú An (huyện Phú Vang) đi phường Thuỷ Vân (TP Huế). Khi đến ngã tư kể trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Nguyễn Văn T. (SN 2010 trú thôn Dưỡng Mong - học sinh lớp 8/1 Trường THCS Phú Mỹ) cầm lái chạy phía trước cùng chiều.