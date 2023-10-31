TNGT nghiêm trọng khiến nam sinh lớp 8 chết thảm: Ô tô tải húc xe đạp đi cùng chiều, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

Xã hội 31/10/2023 11:46

Cú tông quá mạnh khiến em Nguyễn Văn T. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, đến 15h15 cùng ngày thì em T. tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 31/10, lực lượng chức năng huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Tỉnh lộ 10A giao Tỉnh lộ 28 đoạn qua thôn Dưỡng Mong (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) khiến một nam sinh lớp 8 tử nạn.

Cụ thể, khoảng 12h25 ngày 30/10 anh Đặng C. (SN 1976, trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương, TP Huế) lái xe tải BKS: 75C-000.47 chạy theo hướng xã Phú An (huyện Phú Vang) đi phường Thuỷ Vân (TP Huế). Khi đến ngã tư kể trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Nguyễn Văn T. (SN 2010 trú thôn Dưỡng Mong - học sinh lớp 8/1 Trường THCS Phú Mỹ) cầm lái chạy phía trước cùng chiều. 

Cú tông quá mạnh khiến em Nguyễn Văn T. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, đến 15h15 cùng ngày thì em T. tử vong. 

Qua kiểm tra tài xế xe tải là anh Đặng C. không có nồng độ cồn trong khí thở. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phú Vang phối hợp với Viện KSND huyện và Pháp y thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TNGT nghiêm trọng khiến nam sinh lớp 8 chết thảm: Ô tô tải húc xe đạp đi cùng chiều, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế - Ảnh 1
Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) khiến nam sinh lớp 8 bị thương nặng và chết khi cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Cũng trong sáng 31/10, cũng một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết và nhiều người bị thương. Cụ thể, dẫn tin từ Dân Việt, vào hồi 2 giờ 10 phút cùng ngày, tại dốc Rừng Cấm thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đoạn Km70+800 QL1A, xe chở khách hợp đồng 16 chỗ mang BKS 14B-03657 đã đâm vào đuôi xe sơmi rơmoóc chở xi măng đang hỏng máy đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội. Sau đó, xe này tiếp tục va chạm vào xe container đi ngược chiều.

Hậu quả làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu; 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

TNGT nghiêm trọng khiến nam sinh lớp 8 chết thảm: Ô tô tải húc xe đạp đi cùng chiều, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn - Ảnh: Dân Trí

Theo các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng, các nạn nhân đều là người Quảng Ninh đang trên đường đi lễ về muộn thì gặp tai nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn. Một số nạn nhân đã chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn này.

Xe đi lễ đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong

Xe đi lễ đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong

Ô tô 16 chỗ mang BKS 14B-036.57 chở nhóm người đi lễ, về đến khu vực trên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng, dừng đỗ bên đường. 

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