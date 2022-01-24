"Tịnh thất Bồng Lai" xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân?

Xã hội 24/01/2022 10:57

Nhị Nguyên - người đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai mới đây đã đăng tải video nói về tình hình hiện tại của cơ sở này, người này cũng lên tiếng nói về những ồn ào vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa qua đã khởi tố đối với 4 bị can tại cơ sở này gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

'Tịnh thất Bồng Lai' xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân? - Ảnh 1

Sau khi 4 người sống tại đây bị bắt giữ và khởi tố, Tịnh thất Bồng Lai trở nên im ắng và không lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, cơ sở này hằng tuần đều liên tục đăng tải các video ghi lại cuộc sống thường nhật tại đây. Mới đây, sau gần 1 tháng im ắng, những người sinh sống tại đây đã đăng tải một video mới nhất nói về tình hình hiện tại của mình và những ồn ào liên quan.

'Tịnh thất Bồng Lai' xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân? - Ảnh 2
Kênh Youtube có tên Nhị Nguyên (người sống tại tịnh thất) bất ngờ đăng clip mới nhất nói về tình hình hiện tại (Ảnh chụp màn hình)

Người tự xưng là "sư thầy" có tên Nhị Nguyên đăng tải video và cho biết thời gian vừa qua, tịnh thất này không lên tiếng là bởi đã bị cơ quan công an đã thu giữ điện thoại, thiết bị, máy móc. Nay sau khi được trả lại 2 chiếc điện thoại để các bé tại đây tiếp tục học online, người này mới có thể thông báo tình hình đến mọi người. 

Nhị Nguyên cũng lên tiếng nói về ồn ào vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai: "Như quý vị đã xem tin tức thì cũng thấy hiện tại có "3 thầy" đang bị tạm giam, khởi tố. Còn thầy ông nội cũng bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại... Thiềm am hiện cũng đã làm việc với luật sư, tuy nhiên tất cả thông tin về quá trình làm việc, vụ án tất cả đều bảo mật, cần sẽ thông báo đến mọi người."

'Tịnh thất Bồng Lai' xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân? - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của ông Lê Tùng Vân khi làm việc với luật sư (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, dù không nhắc thắng đến vấn đề "loạn luận", thế nhưng người này cũng ngầm lên tiếng phủ nhận tất cả những ồn ào này: "Ở trên mạng hiện có rất nhiều thông tin về thiềm am bị bắt về tùm lum tội hết trơn, thế nhưng tất cả những thông tin này đều không đúng. Hiện tại, các thầy chỉ bị duy nhất tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thôi chứ không phải như thông tin tràn lan trên mạnh nha mọi người" - người này nói.

'Tịnh thất Bồng Lai' xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân? - Ảnh 4

Nhị Nguyên cũng cho biết vụ việc còn rất nhiều vấn đề "kinh khủng" "kinh thiên động địa" nhưng bây giờ không thể thông báo được vì tất cả đang là tuyệt mật. Người này cho biết khi nào cần sẽ thông báo tin tức cho mọi người sau. 

Trước đó, dẫn tin từ VOV, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở này thực chất chỉ gắn mác tu hành bên ngoài nhưng bên trong lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, đồng thời có cuộc sống và mối quan hệ khá phức tạp với một số người phụ nữ sống trong "Tịnh thất bồng lai". Những đứa trẻ trong cơ sở này cũng không phải trẻ mồ côi mà thực chất có nhiều bé là con ruột của ông Vân. 

'Tịnh thất Bồng Lai' xuất hiện lại trên MXH sau gần 1 tháng im lặng, lên tiếng nói gì về ồn ào loạn luân? - Ảnh 5

Hiện tại, cơ quan CSĐT đang xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội danh "loạn luân", cơ quan điều tra nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng Lai" khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam

Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng Lai" khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam

Sau khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân cùng các "sư thầy" tại Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang làm việc với luật sư. Hình ảnh của ông được phía luật sư chia sẻ kèm theo thông báo mới nhất.

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