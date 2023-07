Liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa qua đã khởi tố đối với 4 bị can tại cơ sở này gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Sau khi 4 người sống tại đây bị bắt giữ và khởi tố, Tịnh thất Bồng Lai trở nên im ắng và không lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, cơ sở này hằng tuần đều liên tục đăng tải các video ghi lại cuộc sống thường nhật tại đây. Mới đây, sau gần 1 tháng im ắng, những người sinh sống tại đây đã đăng tải một video mới nhất nói về tình hình hiện tại của mình và những ồn ào liên quan.