Liên quan đến vụ nam bảo vệ mất tích khi lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước, cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Sáng 20/2, em Nguyễn Trần Gia Khang, 16 tuổi, học sinh lớp 10 cùng các bạn đi tắm ở bãi biển Mỹ Khê, TP. Quảng Ngãi. Trong lúc tắm, Khang đã bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng lập tức tri hô, đi tìm người cứu giúp. Nhận tin báo, 2 bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê là anh Phạm Văn Phó (43 tuổi, ngụ xã Tịnh Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và bà Lê Thị Hồng Tâm lao ra ứng cứu học sinh bị đuối nước.

Tuy nhiên, sóng lớn khiến cả hai kiệt sức. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng bơi ra cứu được bà Tâm vào bờ.

Bà Tâm sau đó được đưa đi cấp cứu ở BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Riêng Khang và anh Phó mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: Internet

Khoảng 11 giờ 20 ngày 22/2, thi thể anh Phó đã được tìm thấy, cách bờ biển khoảng 500 m về phía nam. Đến 3 giờ sáng nay (23/2), nhóm ngư dân phát hiện một thi thể trôi dạt ngoài cửa biển Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nên trình báo cơ quan chức năng Quảng Ngãi.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định nạn nhân là Trần Gia Khang. Thi thể nam sinh này được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 3,5 km.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

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