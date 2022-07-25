Người nhà của 6 nạn nhân có mặt tại địa phương để tiếp nhận thi thể để đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết khoảng 22 giờ 24/7 người nhà của 6 nạn nhân có mặt tại địa phương để tiếp nhận thi thể. Sau khi thực hiện các thủ tục khâm liệm xong, khoảng hơn 00 giờ ngày 25/7 người thân đưa các nạn nhân về quê ở Cà Mau để an táng. Hiện trường sự việc - Ảnh:báo Người Lao Động Theo ông Ân, cũng trong tối 24/7, địa phương đã trao số tiền ủng hộ trên 200 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. "Đối với căn nhà mới mua của các nạn nhân, nếu sau này gia đình muốn chuyển nhượng thì địa phương sẽ hỗ trợ các thủ tục"- ông Ân nói.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, chiều ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã đến Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ 6 người trong một gia đình ở Bình Dương tử vong. Ông Minh đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thi thể các nạn nhân được đưa đến nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm - Ảnh: Tiền Phong Lãnh đạo Công an Bình Dương đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh một số thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc, trong đó bước đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí từ máy phát điện.

Được biết, các ban ngành, địa phương đã hỗ trợ với tổng số tiền 220 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Như đã đưn tin trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào 15h30 ngày 24/7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường nơi phát hiện 6 người tử vong trong một căn nhà trên đường NJ15, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Các chốt phong tỏa hai đầu đường đã được tháo gỡ cho người dân lưu thông bình thường, lực lượng chức năng đã rút đi. Theo xác minh ban đầu, danh tính 6 người xấu số gồm hai người lớn và bốn trẻ em, gồm: Lý Quốc Ph. (47 tuổi), Đỗ Thị T. (37 tuổi), Lý Bảo Kh. (7 tuổi), Lý Quốc Th (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi). Máy phát điện được tìm thấy trong nhà của nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Tại hiện trường trong căn nhà của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau, đang được nối dây với hệ thống điện. Được biết, vào đêm 23-7 rạng sáng 24-7 khu vực này xảy ra mưa lớn và cúp điện. Vì vậy có thể gia đình nạn nhân đã cho nổ máy phát điện trong nhà dẫn đến ngạt khí. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

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