Thông tin mới về vụ việc công an điều tra nhà xe Thành Bưởi

Theo Báo Người Lao Động thông tin từ Công an thành phố chiều 19-10, sau khi Cục thuế và Sở Giao thông vận tải làm rõ các thông tin phản ánh theo chức năng nhiệm vụ của ngành, nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; cấp phép sai quy định... thì hai đơn vị nói trên sẽ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Công an thành phố đã ghi nhận thông tin vụ việc, giao các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý"- Công an thành phố thông tin.