Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người, bước đầu xác nhận nguyên nhân tử vong.

Theo báo Người Lao Động, sáng nay (18-10), một nguồn tin của phóng viên cho biết liên quan đến bộ xương người được phát hiện tại bãi đất trống trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, bước đầu xác định đây là một vụ tự tử. Theo nguồn tin này, bộ xương người được phát hiện có đầy đủ các bộ phận, tại hiện trường có một nhánh của gốc cây gần đó bị oằn xuống, nghi do nạn nhân treo cổ. Bên cạnh còn có 1 bộ đồ và 1 đôi dép, nghi là của nạn nhân. Công an có mặt tại hiện trường tìm thấy bộ xương người. Ảnh: Báo Bình Dương. Như trước đó VTC News đưa tin, trưa 17/10, một số người đi bẫy chim trong khu đất trống trên đường Thuận Giao 28, phường Thuận Giao, TP Thuận An phát hiện một bộ xương nên trình báo. Chiều 17/10, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện bộ xương nghi là xương người, tại khu đất trống trên địa bàn phường Thuận Giao. Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một số người dân đi bẫy chim trong khu đất trống trên đường Thuận Giao 28, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì phát hiện một bộ xương nghi xương người nên trình báo. Qua một số vật dụng còn sót lại, nhận định có thể nạn nhân là nam giới. Ảnh: Báo Bình Dương. Công an TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương làm rõ. Trước đây, vị trí này là một khu gò mã bị bỏ hoang nên cây cối rậm rạp, vắng người qua lại. Tuy nhiên bộ xương không có phần đầu, sau quá trình tìm kiếm công an phát hiện một phần đầu ở gần đó. Qua một số vật dụng còn sót lại, nhận định có thể nạn nhân là nam giới.