Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng sớm 18/10, một người phụ nữ đang ngồi chiên xôi gà để bán ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì không may té úp mặt vào chảo dầu đang sôi. Dù được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: báo Giao Thông

Cụ thể, dẫn tin từ báo Giao Thông, vụ việc xảy ra trong hẻm 273, đường Nguyễn Đức Thiệu, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hơn 4h ngày 18/10, bà L.T.K.Y (53 tuổi, quê Đồng Tháp) ở trọ trong con hẻm trên đường Nguyễn Đức Thiệu, KP Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thức dậy chiên xôi gà, chuối chiên... để bán cho công nhân ăn sáng.

Khi bà Y đang ngồi chiên ở dưới đất thì bất ngờ có tình trạng mơ màng, mất kiểm soát rồi ngã chúi về trước, úp mặt vào chảo dầu đang sôi.

Ngay lập tức người thân kéo bà Y ra, tạt nước để làm mát rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hàng xóm, người thân kéo bà Y khỏi chảo dầu, đưa đi bệnh viện, nhưng không qua khỏi - Ảnh cắt từ clip

Công an sau đó tới hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Gia đình cho biết chiếc xe bán xôi gà này là của chị ruột bà Y. Do người cháu ở quê mất nên người chị về quê đám tang, bà Y ở lại phụ anh rể chiên đồ. Bà Y có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp.

