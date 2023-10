Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 17/10, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, tại cửa hàng bán quần áo WB trên đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, chị NTP (27 tuổi, nhân viên cửa hàng) bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.