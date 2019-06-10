Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Lô Văn Viên (80 tuổi, trú tại bản Bà) và anh Lô Văn Vông (47 tuổi, con ruột ông Viên) xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Hôm qua (9/6), tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong. Nghi phạm không ai khác mà chính là cha ruột của nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan.

Trong lúc không kiềm chế được mình, cụ ông 80 tuổi đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của con trai, trong đó có một nhát chém chí mạng vào thái dương. Kết quả nạn nhân đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Hiện thi thể nạn nhân đang được lưu giữ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chờ khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ việc cha sát hại con rồi tự tử gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ 20 sáng 12/4, một người bạn đến nhà ông Nguyễn Đức Vỹ (SN 1959, ngụ thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành) tìm con trai ông Vỹ là anh Nguyễn Đức Vân (SN 1987).

Lúc này, người bạn phát hiện anh Vân nằm bất tỉnh trên giường, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành nhưng đã tử vong. Sự việc được trình báo Công an huyện Thuận Thành.

Hiện trường nơi anh Vân bị sát hại - Ảnh: Internet

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện đầu giường nơi anh Vân nằm có vũng máu và một chiếc búa bằng sắt dính nhiều máu.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc ông Vỹ bỏ xe ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray và bị tàu hỏa cán tử vong.

Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai cha con ông Vỹ xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Công an nhận định ông Vỹ sát hại con trai rồi tự tử.