Hôm qua (9/6), tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong. Nghi phạm không ai khác mà chính là cha ruột của nạn nhân.

Trong lúc không kiềm chế được mình, cụ ông 80 tuổi đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của con trai, trong đó có một nhát chém chí mạng vào thái dương. Kết quả nạn nhân đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Căn nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Nghệ An

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan.