Rơi nước mắt bài văn kể về bố làm nghề xe ôm của học sinh lớp 2: ‘Em yêu bố lắm, bố là tất cả cuộc đời em’

Mới đây, một bài văn của học trò lớp 2 được giáo viên đăng lên Facebook đã nhận được rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Tình cảm gia đình luôn là thứ thiêng liêng và cảm động nhất. Đặc biệt là khi tình cảm này được miêu tả bằng tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ.

Theo đó đề bài yêu cầu “kể về người thân”, em học sinh này đã không ngần ngại chia sẻ bố mình chạy xe ôm - một nghề mà không phải ai trong chúng ta cũng can đảm thừa nhận.

Bài văn học sinh lớp 2 tả bố gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chẳng những không xấu hổ về nghề nghiệp của bố mà em còn thấu hiểu được những vất vả ông đang phải chịu đựng.

“Trong gia đình em, ai em cũng yêu quý nhưng người mà em yêu quý nhất là bố em. Năm nay bố em khoảng 47 tuổi. Bố em làm nghề xe ôm, bố em làm việc rất vất vả. Bố đi làm từ sáng đến chiều kể cả ngày mưa cũng như ngày nắng. Thỉnh thoảng bố đi đêm để giao hàng cho khách. Nên em phải chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố. Bố em vừa phải đi làm vừa phải nuôi em khôn lớn. Em yêu bố em lắm. Bố là tất cả cuộc đời của em”.

Bài văn của em nhận được lời khen của cô giáo và nhiều cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bài văn ngắn gọn nhưng dạt dào cảm xúc của em học trò này được cô giáo hết lời khen ngợi: “Bài văn của trò lớp 2 kể về bố của mình! Thật chân thật, mộc mạc mà vô cùng đáng yêu! Cám ơn con vì đã yêu bố của mình đến vậy! Bố em đọc chắc cảm động lắm đây!”.

Sau khi được đăng tải, bài văn cảm động này đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen em là một người con hiếu thảo, hiểu chuyện.