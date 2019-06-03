Rơi nước mắt bài văn kể về bố làm nghề xe ôm của học sinh lớp 2: ‘Em yêu bố lắm, bố là tất cả cuộc đời em’

Xã hội 03/06/2019 19:51

Chỉ là những câu từ đơn giản, ngây thơ nhưng bài văn tả bố của em học sinh lớp 2 khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Tình cảm gia đình luôn là thứ thiêng liêng và cảm động nhất. Đặc biệt là khi tình cảm này được miêu tả bằng tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ.

Mới đây, một bài văn của học trò lớp 2 được giáo viên đăng lên Facebook đã nhận được rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Theo đó đề bài yêu cầu “kể về người thân”, em học sinh này đã không ngần ngại chia sẻ bố mình chạy xe ôm - một nghề mà không phải ai trong chúng ta cũng can đảm thừa nhận.

Rơi nước mắt bài văn kể về bố làm nghề xe ôm của học sinh lớp 2: ‘Em yêu bố lắm, bố là tất cả cuộc đời em’ - Ảnh 1

Rơi nước mắt bài văn kể về bố làm nghề xe ôm của học sinh lớp 2: ‘Em yêu bố lắm, bố là tất cả cuộc đời em’ - Ảnh 2
Bài văn học sinh lớp 2 tả bố gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chẳng những không xấu hổ về nghề nghiệp của bố mà em còn thấu hiểu được những vất vả ông đang phải chịu đựng. 

“Trong gia đình em, ai em cũng yêu quý nhưng người mà em yêu quý nhất là bố em. Năm nay bố em khoảng 47 tuổi. Bố em làm nghề xe ôm, bố em làm việc rất vất vả. Bố đi làm từ sáng đến chiều kể cả ngày mưa cũng như ngày nắng. Thỉnh thoảng bố đi đêm để giao hàng cho khách. Nên em phải chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố. Bố em vừa phải đi làm vừa phải nuôi em khôn lớn. Em yêu bố em lắm. Bố là tất cả cuộc đời của em”.

Rơi nước mắt bài văn kể về bố làm nghề xe ôm của học sinh lớp 2: ‘Em yêu bố lắm, bố là tất cả cuộc đời em’ - Ảnh 3
Bài văn của em nhận được lời khen của cô giáo và nhiều cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bài văn ngắn gọn nhưng dạt dào cảm xúc của em học trò này được cô giáo hết lời khen ngợi: “Bài văn của trò lớp 2 kể về bố của mình! Thật chân thật, mộc mạc mà vô cùng đáng yêu! Cám ơn con vì đã yêu bố của mình đến vậy! Bố em đọc chắc cảm động lắm đây!”.

Sau khi được đăng tải, bài văn cảm động này đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều khen em là một người con hiếu thảo, hiểu chuyện.

Tâm thư cậu bé lớp 4 gửi bố mẹ khiến nhiều phụ huynh lặng người: ‘Lúc bị điểm kém bố mẹ đánh con, con chỉ nghĩ đến cái chết’

Tâm thư cậu bé lớp 4 gửi bố mẹ khiến nhiều phụ huynh lặng người: ‘Lúc bị điểm kém bố mẹ đánh con, con chỉ nghĩ đến cái chết’

Với mong muốn con mình trở nên giỏi giang, không ít phụ huynh tạo áp lực cho các bé. Tuy nhiên, họ không biết rằng điều này có thể khiến trẻ có những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Xem thêm
Từ khóa:   bài văn kể về bố tình phụ tử câu chuyện cảm động viết về bố

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản