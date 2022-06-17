Một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa hai xe máy ở tỉnh Quảng Nam nằm trên đoạn đường QL14, khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu chưa rõ sống chết ra sao.

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào sáng 17-6, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy làm một người chết, hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16-6, trên tuyến QL14 (đoạn qua xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), chị Trần Thị Xuân Hương (22 tuổi, ngụ thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) chạy xe máy 92H1-776.08 theo hướng từ xã Bình Phục đi xã Bình Triều.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Thanh Niên

Khi đến địa điểm trên, xe máy của chị Hương tông trực diện với xe máy 92H1-651.12 do chị Hồ Thị Ngọc Ánh (30 tuổi, ngụ xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) cầm lái, chở theo cháu Trần Hạo Nhiên (5 tuổi, ngụ xã Bình Triều) chạy theo hướng ngược lại.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, cú va chạm mạnh khiến chị Ánh chết tại chỗ; riêng chị chị Hương và cháu Nhiên bị thương nặng, ngay sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

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