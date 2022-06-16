Vừa trở về từ nhà cô, con gái tá hỏa khi phát hiện cha và người tình đã tử vong. Lực lượng chức năng cho biết, bà Lan tử vong trong tư thế gục vào vách nhà có nhiều vết thương trên vùng đầu, còn ông Thủy chết trong tư thế treo cổ.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 15-6, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết người dân địa phương vừa phát hiện 2 người tử vong trong một căn nhà. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1984) và bà Hồ Thị Lan (SN 1984) cùng trú tại bản Cổ Tràng (xã Trường Sơn).

Thi thể nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo chính quyền địa phương, sáng cùng ngày, em Nguyễn Thị Gi. (SN 2007 - con riêng của ông Thủy) về nhà thì tá hỏa phát hiện ông Thủy chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà. Cạnh thi thể ông Thủy, bà Lan cũng đã tử vong trong tư thế nằm gục vào vách gỗ trong nhà, trên người có nhiều vết thương. Ở ngoài sân, lực lượng chức năng phát hiện một cây dao đi rừng dính đầy máu.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, cho biết thêm ông Thủy và bà Lan sống chung với nhau như vợ chồng hơn một năm nay, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng vụ việc xảy ra vào tối ngày 14-6. Thời gian này, chỉ có ông Th. và bà L. ở nhà. Người con riêng của ông Th. ngủ lại nhà cô ruột.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra - Ảnh: Zing News

Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn nói rằng căn cứ vào lời khai của những người liên quan và dấu vết ở hiện trường, ban đầu cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Thủy sát hại bà Lan rồi treo cổ tự tử. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

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