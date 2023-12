Sau khi sát hại bạn gái, nghi phạm đã có hành động lên mạng xã hội trách móc nạn nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo nguồn tin từ Zing News, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Vụ án xảy ra khoảng 15h15 ngày 15/6. Khi đó, người dân thấy Dương Văn Công (sinh năm 1985, trú tại TP Thái Nguyên) to tiếng với chị N. (sinh năm 1982, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ).

Sau đó, chị N. bị Công cầm dao đâm gục bên lề đường. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương qua nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Công đã đến cơ quan công an tự thú và khai sự việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm.

Nghi phạm Dương Văn Công tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo VTC NEWS, trước khi gây án, Công thường xuyên đăng hình ảnh nạn nhân trên Facebook kèm lời lẽ ngon ngọt nhưng chỉ ít phút sau khi ra tay nhẫn tâm với chị N. .Nghi phạm đã đăng dòng trạng thái với nội dung vĩnh biệt và có hàm ý trách móc người tình.

Theo nhân chứng, khi xảy ra cãi vã, Công chất vấn chị N. tại sao anh ta gọi điện thoại lại không nghe. Còn chị N. nói rằng phải đi giao sữa gấp nên không thể nghe điện thoại. Nạn nhân cũng giải thích việc đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống... Sau đó, Công đã xuống tay sát hại người tình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra theo quy định.

Quảng Bình: Vừa trở về nhà con gái bàng hoàng phát hiện cha và người tình tử vong, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh Vừa trở về từ nhà cô, con gái tá hỏa khi phát hiện cha và người tình đã tử vong. Lực lượng chức năng cho biết, bà Lan tử vong trong tư thế gục vào vách nhà có nhiều vết thương trên vùng đầu, còn ông Thủy chết trong tư thế treo cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-nguyen-phan-no-truoc-nghi-pham-ra-tay-tan-nhan-voi-nguoi-tinh-roi-len-facebook-trach-moc-nan-nhan-476815.html