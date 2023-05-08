Sớm nay, giông lốc tại Quảng Bình làm thiệt hại nặng nề về hoa màu, một ngư dân đánh cá mất tích sau khi bị lật thuyền.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, mưa lớn kèm theo giông lốc đã đánh chìm chín thuyền nan của ngư dân hai xã Ngư Thuỷ và Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 8/5, 9 thuyền nan gồm 10 ngư dân trên địa bàn hai xã Ngư Thuỷ và Ngư Thuỷ Bắc khi đang đánh bắt hải sản cách bờ biển khoảng 3/5 hải lý thì bất ngờ bị giông lốc và mưa lớn đánh chìm.

9 thuyền nan bất ngờ bị giông lốc và mưa lớn đánh chìm - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Thời điểm này, có 9 ngư dân may mắn vào bờ an toàn và 1 ngư dân chưa liên lạc được. Người này được xác định là ông N.V.T (52 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ).

Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày cũng khiến hàng ngàn hecta lúa đang thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ.

Giông lốc đã làm nhiều diện tích lúa và hoa màu tại huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa bị ảnh hưởng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thống kê ban đầu, giông lốc đã làm nhiều diện tích lúa và hoa màu tại huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa bị ảnh hưởng. Trong đó huyện Lệ Thủy là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với hàng ngàn hecta lúa đang trong thời kỳ ngậm sữa bị ngã đổ gây thiệt hại lớn cho người dân.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang thống kê thiệt hại và chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục diện tích bị đổ rạp bằng cách thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm. Đối với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch sớm nhằm bảo đảm năng suất.

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