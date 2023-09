"Nằm cả đêm chỉ lạy trời nước rút xuống để bồng con ra" – bà Đắt ngậm ngùi, lo lắng cho cậu con trai út bại liệt đang nằm trong thúng, nổi trôi giữa dòng nước suốt đêm qua.

Bà Lê Thị Đắt, 72 tuổi, trú tại thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). Con trai út của bà là Lê Phước Vỹ, 28 tuổi bị nhiễm chất độc màu da cam, chỉ nằm một chỗ, tinh thần không tỉnh táo. Hoàn cảnh khó khăn, bà Đắt một mình nuôi nấng hai con mà không có chồng bên cạnh. Từ khi con gái lớn đi lấy chồng xa, bà vất vả chăm sóc con trai bại liệt, suốt ngày ngờ nghệch như đứa trẻ.

Đêm 5/11, do ảnh hưởng của bão số 12, mưa lớn, nước lũ dâng cao gây ngập nhà, bà vội chạy sang nhờ hàng xóm qua giúp đưa con trai vào thúng. Vì sợ nước cuốn trôi con, bà dùng dây neo thúng vào cầu thang.

“Đêm qua tui bò vô thúng ngủ với con trai, hai má con nằm trong nớ chứ giường chiếu ngâm trong lũ hết trơn rồi. Nằm cả đêm chỉ lạy trời nước rút xuống để bồng con ra” – bà Đắt ngậm ngùi.

Trò chuyện cùng PV Tiền Phong, bà Đắt nghẹn ngào: “Hai ngày ni thằng con đau, chừ vẫn còn sốt hầm hầm. Nhà có mì tôm mà hắn ăn không nổi. Ưng nấu cho hắn chén cháo mà nhà có còn chỗ nào khô kê bếp mô. May có vợ chồng chú trưởng thôn mua bánh mì, nấu đồ ăn bơi thúng đem vô cho chứ hai má con không biết mần răng”.

Ông Phùng Văn Mai – Trưởng thôn Tây An cho biết, vì là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó nên tất cả các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ đều ưu tiên cho gia đình bà Đắt.

