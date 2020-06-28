Nhìn thấy đám cháy trong bãi cỏ, người dân đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ chết cháy, cạnh đó là chiếc xe máy bốc cháy dữ dội.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ chết cháy trong công viên An Hòa, phường An Bình, TP Rạch Giá.

Thi thể người phụ nữ chết cháy được người dân phát hiện trong công viên vào tối 26/6. Theo chia sẻ của người thân, thời gian gần đây bà Hồng vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen nhưng không có khả năng chi trả - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công an nhân dân, vào khoảng 19 giờ tối 26/6, người dân trong khu vực phát hiện có một đám cháy trong bãi cỏ thuộc công viên An Hòa. Khi mọi người đến gần kiểm tra thì nhìn thấy một chiếc xe máy đang bốc cháy. Cách đó khoảng 5m là thi thể một người phụ nữ bị cháy đen. Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cạnh đó là chiếc xe máy bốc cháy dữ dội - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Phương Hồng (50 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá). Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, thời gian gần đây bà Hồng có vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen nhưng không có khả năng chi trả.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đột quỵ khi đốt lá cây, người đàn ông Phú Thọ chết cháy thương tâm Trong lúc đốt lá cây ở vườn nhà, ông Q. (67 tuổi, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) lên cơn đột quỵ, nằm ngất và bị lửa bén vào người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-50-tuoi-chay-den-canh-xe-may-trong-cong-vien-nguoi-than-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-364866.html