Đi ngang qua một ngôi nhà hoang, nghe được mùi hôi thối bốc lên như xác bị phân hủy. Người dân bước vào bên trong kiểm tra, mới tá hỏa khi thấy thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ.

Theo nguồn tin từ Zing News chiều ngày 12/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong căn nhà bỏ hoang trên địa bàn thôn 2, xã Cư Êbur, thuộc thành phố này.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân đi ngang căn nhà hoang trong rẫy vắng, phát hiện mùi hôi thối nên vào kiểm tra, hốt hoảng thấy thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ.

Căn nhà hoang nơi phát hiện ra thi thể của anh P.M.T - Ảnh: báo Tiền Phong

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân được xác định là P.M.T. (34 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Phú). Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy mạnh và được xác định tử vong từ nhiều ngày trước.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

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