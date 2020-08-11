Nhiều giờ qua, hình ảnh người cha cột dây vào cổ con, kéo khắp chợ khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Công an thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An) cho biết đơn vị này đã mời người đàn ông cột dây vào cổ con rồi dùng xe kéo, chạy khắp khu vực chợ để “dạy dỗ” lên làm việc.

Hình ảnh người cha cột dây vào cổ con khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/8, nhiều người buôn bán tại chợ Bàu Trai, khu vực A., thị trấn Hậu Nghĩa phát hiện một người đàn ông chạy xe ba gác chở trái cây bán dạo dùng dây dù buộc vào cổ 2 đứa con kéo đi phía sau.

Bé trai bị cột với đoạn dây dài 1m, đi sát chiếc xe ba gác. Trong khi đó, bé gái bị buộc với đoạn dây dài 3m nên chạy theo phía sau. Hai đứa trẻ bị dây siết chặt cổ chỉ có thể vừa khóc vừa chạy theo phía sau.

Chứng kiến hành vi bạo hành trẻ em này, một số người dân xung quanh đã ra chặn đầu xe để cứu 2 đứa bé. Tuy nhiên, người cha không nghe ai khuyên ngăn, thậm chí còn xua đuổi mọi người.

Sau đó, người dân đã gọi điện trình báo sự việc đến cơ quan công an. Khi cơ quan chức năng đến, người này vẫn tiếp tục la lối, bất hợp tác. Ông ta còn cho biết nếu đánh đập con sẽ bị bỏ tù nên làm vậy để dạy bảo con.

Cuối cùng, người cha cũng đã đồng ý mở sợi dây dù trên cổ hai con. Theo thông tin trên Thanh niên, khi làm việc với công an, người đàn ông khai nhận hai bé là con ruột của mình. Hằng ngày, cả hai đi theo xe phụ cha bán trái cây dạo trên một số tuyến đường trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa. Do buôn bán ngày càng ế, thu nhập giảm, hai đứa con (gái 14 tuổi, trai 9 tuổi) lại chẳng chịu nghe lời nên ông ta bực tức, buộc dây vào cổ đi quanh chợ để dạy dỗ con.

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