Nóng: Bão số 1 cuộn xoáy ngoài biển, miền Trung mưa lớn khắp nơi, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo báo Tuổi Trẻ thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay 12/6, khu vực Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông, Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay 12/6 có nơi trên 240mm như: Bạch Mã (Huế) 366,8mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2mm…