Quảng Nam cấp tốc ứng cứu tàu cá bị nạn do ảnh hưởng bão số 1

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 11/6, đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa điều tàu BP-43.9801 cùng 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 xuất phát từ cảng Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam) triển khai công tác hỗ trợ, cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá QNa 92954-TS của ngư dân P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15,35 độ vĩ bắc - 109,24 độ kinh đông (cách mũi An Hòa về phía đông khoảng 40 hải lý) thì bị hỏng máy và nguy cơ chìm do ảnh hưởng bởi sóng to, gió lớn của cơn bão số 1.